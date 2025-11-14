Ram 1200, la nueva estandar de trabajo y aventura en el segmento mediano
Puesta a prueba en Saltillo y con una actualización de ingeniería y equipamiento, la Ram 1200 se consolida como una de las pick-ups medianas más equilibradas del mercado
La Ram 1200 llegó renovada y se puso a prueba desde el complejo industrial de Stellantis en Saltillo, Coahuila, para conocer a detalle qué tan capaz es en escenarios reales y si cumple con la promesa de ser un producto versátil para distintos perfiles de usuario.
La pick-up mediana de Ram se ubica exactamente en medio del portafolio de la marca y está pensada para quienes buscan fuerza de arrastre y resistencia estructural, pero sin sacrificar confort en conducción cotidiana.
La estrategia de producto es clara: ofrecer una camioneta para cada uso. Por ello, la 1200 no es un único modelo, sino un portafolio completo que abarca desde flotas industriales hasta vehículos recreativos para fin de semana.
Sus versiones, Tradesman, Bighorn y Laramie, atienden necesidades distintas, desde minería y reparto hasta conducción familiar.
Visualmente, la Ram 1200 mantiene el ADN agresivo y robusto de la marca: parrilla negra con el emblema frontal en gran formato, faros LED en la versión Laramie, loderas y estribos que refuerzan la imagen ruda, y líneas laterales con inspiración directa en hermanas mayores como la Ram 1500.
La cabina sorprende por amplitud y ergonomía: acabados sólidos, espacios generosos de hombro y pierna, pantalla central táctil de 10 pulgadas con 10 GB de almacenamiento y cámaras automática 360° que facilitan maniobras con carga.
En el apartado mecánico apuesta por la simplicidad inteligente: motor 2.0 litros turbo de 217 hp y 288 lb-pie desde apenas 1,900 rpm, acoplado a transmisiones manual de seis o automática de ocho velocidades.
Su eje trasero de muelles prioriza capacidad de carga (hasta 912 kg) sobre suavidad, por lo que sin peso puede sentirse rígida, una característica lógica en un vehículo pensado para trabajo pesado.
Las opciones 4x4 con reductora y bloqueo de diferencial (solo Bighorn y Laramie) amplían el espectro para usuarios todoterreno.
Durante la prueba, destacó la insonorización interior y la respuesta entusiasta del motor para rebases en carretera. Frenos firmes y dirección precisa transmiten confianza pese a su tamaño compacto.
Pensada para usuarios que valoran equilibrio entre precio y desempeño, muestra una configuración honesta y bien resuelta.
En precios, la oferta arranca en 449 mil 900 pesos para la versión Tradesman chasis cabina, pasa a 569 mil 900 en la Bighorn Crew Cab 4x2 y llega a 689 mil 900 pesos en la tope Laramie Crew Cab 4x4, una propuesta competitiva considerando su equipamiento y el respaldo postventa de Ram.