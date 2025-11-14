Ram 1200, la nueva estandar de trabajo y aventura en el segmento mediano

La Ram 1200 llegó renovada y se puso a prueba desde el complejo industrial de Stellantis en Saltillo, Coahuila, para conocer a detalle qué tan capaz es en escenarios reales y si cumple con la promesa de ser un producto versátil para distintos perfiles de usuario.

La pick-up mediana de Ram se ubica exactamente en medio del portafolio de la marca y está pensada para quienes buscan fuerza de arrastre y resistencia estructural, pero sin sacrificar confort en conducción cotidiana.

La estrategia de producto es clara: ofrecer una camioneta para cada uso. Por ello, la 1200 no es un único modelo, sino un portafolio completo que abarca desde flotas industriales hasta vehículos recreativos para fin de semana.

Sus versiones, Tradesman, Bighorn y Laramie, atienden necesidades distintas, desde minería y reparto hasta conducción familiar.