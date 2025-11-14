Ram 1200, la nueva estandar de trabajo y aventura en el segmento mediano

    Ram 1200, la nueva estandar de trabajo y aventura en el segmento mediano
    El diseño frontal mantiene la identidad contundente de la marca, con parrilla y ópticas que evocan a la Ram 1500. FOTO: EL UNIVERSAL

Puesta a prueba en Saltillo y con una actualización de ingeniería y equipamiento, la Ram 1200 se consolida como una de las pick-ups medianas más equilibradas del mercado

La Ram 1200 llegó renovada y se puso a prueba desde el complejo industrial de Stellantis en Saltillo, Coahuila, para conocer a detalle qué tan capaz es en escenarios reales y si cumple con la promesa de ser un producto versátil para distintos perfiles de usuario.

La pick-up mediana de Ram se ubica exactamente en medio del portafolio de la marca y está pensada para quienes buscan fuerza de arrastre y resistencia estructural, pero sin sacrificar confort en conducción cotidiana.

La estrategia de producto es clara: ofrecer una camioneta para cada uso. Por ello, la 1200 no es un único modelo, sino un portafolio completo que abarca desde flotas industriales hasta vehículos recreativos para fin de semana.

TE PUEDE INTERESAR: Subirán de precio los autos ecológicos con arancel del 50% de México

Sus versiones, Tradesman, Bighorn y Laramie, atienden necesidades distintas, desde minería y reparto hasta conducción familiar.

$!Motor 2.0 turbo de respuesta sólida y configuración orientada a carga, manteniendo la esencia de una pick-up de trabajo real.
Motor 2.0 turbo de respuesta sólida y configuración orientada a carga, manteniendo la esencia de una pick-up de trabajo real. FOTO: EL UNIVERSAL

Visualmente, la Ram 1200 mantiene el ADN agresivo y robusto de la marca: parrilla negra con el emblema frontal en gran formato, faros LED en la versión Laramie, loderas y estribos que refuerzan la imagen ruda, y líneas laterales con inspiración directa en hermanas mayores como la Ram 1500.

La cabina sorprende por amplitud y ergonomía: acabados sólidos, espacios generosos de hombro y pierna, pantalla central táctil de 10 pulgadas con 10 GB de almacenamiento y cámaras automática 360° que facilitan maniobras con carga.

En el apartado mecánico apuesta por la simplicidad inteligente: motor 2.0 litros turbo de 217 hp y 288 lb-pie desde apenas 1,900 rpm, acoplado a transmisiones manual de seis o automática de ocho velocidades.

Su eje trasero de muelles prioriza capacidad de carga (hasta 912 kg) sobre suavidad, por lo que sin peso puede sentirse rígida, una característica lógica en un vehículo pensado para trabajo pesado.

Las opciones 4x4 con reductora y bloqueo de diferencial (solo Bighorn y Laramie) amplían el espectro para usuarios todoterreno.

Durante la prueba, destacó la insonorización interior y la respuesta entusiasta del motor para rebases en carretera. Frenos firmes y dirección precisa transmiten confianza pese a su tamaño compacto.

$!Cabina amplia y equilibrada, con tecnología centrada en el conductor y operación intuitiva desde su pantalla de 10 pulgadas.
Cabina amplia y equilibrada, con tecnología centrada en el conductor y operación intuitiva desde su pantalla de 10 pulgadas. FOTO: EL UNIVERSAL

Pensada para usuarios que valoran equilibrio entre precio y desempeño, muestra una configuración honesta y bien resuelta.

En precios, la oferta arranca en 449 mil 900 pesos para la versión Tradesman chasis cabina, pasa a 569 mil 900 en la Bighorn Crew Cab 4x2 y llega a 689 mil 900 pesos en la tope Laramie Crew Cab 4x4, una propuesta competitiva considerando su equipamiento y el respaldo postventa de Ram.

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

