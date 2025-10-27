Saltillo: la nueva casa de la RAM 1500, Stellantis realiza su lanzamiento oficial

Desde Saltillo, Stellantis México realizó el lanzamiento oficial de la RAM 1500 y destacó que la mayoría del portafolio que se comercializa en Norteamérica será producido en esta ciudad. Además, subrayó la construcción récord de su nueva planta, la cual será la primera en América del Norte y la segunda a nivel mundial en ensamblar los asientos de estas unidades.

El vicepresidente senior de Manufactura de Stellantis México, Carlos Rivera, informó que en la Planta de Saltillo, Heavy Duty están lanzando o arrancando la extensión para producir la RAM 1500, tendrán una capacidad de producción de 40 unidades por hora o 163 mil unidades al año; aunque en este 2025 serán 28 mil unidades y de ellas llevan 5 mil (3 mil incluyen los asientos que se producen en la planta).

Rivera recordó que este vehículo se producía anteriormente, pero su fabricación se había detenido. “Hoy vuelve en un área completamente nueva y se producirá para Canadá, México y el resto del mundo”, destacó. La construcción de la planta inició en 2024 y se completó en tiempo récord.

El complejo cuenta con 166 mil metros cuadrados de construcción, un área de carrocerías equipada con 370 robots, una sección de pintura con 92 robots y una línea para pintar cajas con 36 robots, además de una moderna línea de ensamble con tres secciones principales.

Rivera resaltó que este lanzamiento representa un hito para Norteamérica, ya que es la primera planta en la región en subensamblar asientos para la RAM 1500. Actualmente, estos componentes se fabrican para la versión RAM 1500 Light Duty dentro de las propias instalaciones de ensamble. El complejo también cuenta con una planta de tratamiento de aguas de nueva generación.