Se actualiza Porsche Taycan 2022: nuevos sistemas, tecnología y colores

CDMX.- Porsche actualizará la gama de Taycan con algunas novedades que tienen que ver con una mejora en autonomía, mayor conectividad y más opciones de personalización que engloban nuevos colores.

Para el mes de septiembre, la compañía renovará a todas las versiones del deportivo eléctrico, incluyendo la variante Cross Turismo.

Empezando por el tema de la autonomía, el auto recibió mejoras tecnológicas para elevar los índices de rango, especialmente en los modos de manejo Normal y Range, en los que el motor eléctrico de las versiones con tracción total se desacopla casi en su totalidad cuando la demanda de aceleración en baja, lo cual se traduce en una ligera mejora de autonomía.

El tema de la conectividad se incrementó con el nuevo sistema de asistencia Remote Park Assist, que permite controlar de manera remota las maniobras de estacionamiento a través del teléfono y con ayuda de Porsche Connect, es decir, si es espacio de estacionamiento lo permite, el conductor podrá bajarse del auto y estacionarlo con solo presionar un botón desde su smarthphone.

También, el sistema Porsche Communication Management que anteriormente solo era compatible con Apple, con esta actualización ahora se agrega Android, adicional al ligero cambio en el diseño que recibió el sistema operativo.

Finalmente y como cereza del pastel, la marca introduce nuevos colores a los que ellos llaman de culto, puesto que en la década de 1990, Porsche introdujo una serie de tonos de pintura muy especiales en su gama, mismos que alcanzaron el estatus de culto entre los aficionados de la marca y son especialmente populares hoy en día en el 911 de la generación 964, entre otros modelos.

Taycan ahora está disponible con algunos colores clásicos a través de las nuevas opciones Paint to Sample y Paint to Sample Plus, que permiten elegir tonalidades especiales como complemento a los 17 colores de serie.