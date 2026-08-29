Stellantis estrena en México su primer Ultra-Híbrido con Leapmotor B10

Stellantis aceleró su ofensiva en México con el lanzamiento del Leapmotor B10 2027, un SUV compacto de autonomía extendida que la compañía presenta como su primer “Ultra-Híbrido” en el País. El modelo tiene precio de lista de 575 mil pesos y promete hasta 990 kilómetros de autonomía combinada. El estreno combina tecnología desarrollada en China con la infraestructura comercial, financiera y de posventa de Stellantis. Así busca dar confianza a los compradores ante la creciente llegada de fabricantes asiáticos. La marca será representada por Eduardo Martínez y Morales, hijo del exgobernador de Coahuila y exsecretario de Agricultura Enrique Martínez y Martínez. Su participación forma parte de la expansión comercial de Leapmotor.

Daniel Alejandro González, CEO de Stellantis México, sostuvo que el reto será hacer la tecnología accesible, fácil de usar y capaz de reducir inquietudes sobre autonomía, servicio y valor de reventa. ¿Cómo funciona el Leapmotor B10 Ultra-Híbrido? El B10 funciona como un vehículo eléctrico de autonomía extendida. Las ruedas siempre son impulsadas por un motor eléctrico trasero de 215 caballos de fuerza y 240 Nm de torque; el motor de gasolina de cuatro cilindros y 1.5 litros actúa como generador cuando disminuye la energía de la batería.

Su batería LFP de 18.8 kWh permite recorrer hasta 98 kilómetros en modo completamente eléctrico. Cuando entra en operación el generador, el alcance combinado anunciado aumenta hasta 990 kilómetros, lo que permite realizar trayectos largos sin depender totalmente de una estación de carga.

La batería va de 30% a 80% en cerca de 30 minutos y utiliza conector Tipo 1. La autonomía puede variar según el manejo, la carga y la temperatura. Tecnología, conectividad y seguridad del Leapmotor B10 El interior incorpora una pantalla central de 14.6 pulgadas, instrumentación digital de 8.8 pulgadas, conectividad 4G y WiFi, Apple CarPlay y Android Auto inalámbricos, cargador para teléfono y actualizaciones remotas de software. También ofrece acceso mediante tarjeta NFC o aplicación móvil, audio de 12 bocinas y una función que activa la climatización si detecta a una persona o mascota dentro del vehículo.

En seguridad, equipa siete bolsas de aire y 17 sistemas avanzados de asistencia al conductor. Radares, cámaras y sensores respaldan funciones como detección de fatiga y advertencia de vehículos, motocicletas, bicicletas o peatones antes de abrir una puerta. Leapmotor va por 20 mil unidades en México La meta de Leapmotor es vender al menos 6 mil unidades durante 2026 y elevar el volumen a por lo menos 20 mil en 2027. Además, pretende conquistar 2% del mercado mexicano de vehículos de pasajeros y ampliar su portafolio hasta cinco o seis modelos durante el próximo año. La red dispone de 59 puntos de venta operados por 26 inversionistas. Stellantis pretende aumentar la cobertura durante 2027, respaldada por más de 21 mil colaboradores, ocho plantas, centros de ingeniería y la operación de Mopar.