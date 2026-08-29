Stellantis estrena en México su primer Ultra-Híbrido con Leapmotor B10

Stellantis estrena en México su primer Ultra-Híbrido con Leapmotor B10

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Armando Castilla
por Armando Castilla

Con 215 caballos de fuerza y hasta 990 kilómetros de autonomía, el SUV apuesta por tecnología china, seguridad avanzada y respaldo de posventa

Motor
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Stellantis aceleró su ofensiva en México con el lanzamiento del Leapmotor B10 2027, un SUV compacto de autonomía extendida que la compañía presenta como su primer “Ultra-Híbrido” en el País. El modelo tiene precio de lista de 575 mil pesos y promete hasta 990 kilómetros de autonomía combinada.

El estreno combina tecnología desarrollada en China con la infraestructura comercial, financiera y de posventa de Stellantis. Así busca dar confianza a los compradores ante la creciente llegada de fabricantes asiáticos.

La marca será representada por Eduardo Martínez y Morales, hijo del exgobernador de Coahuila y exsecretario de Agricultura Enrique Martínez y Martínez. Su participación forma parte de la expansión comercial de Leapmotor.

$!El motor eléctrico trasero entrega 215 caballos de fuerza; el propulsor de gasolina funciona como generador para extender la autonomía.
El motor eléctrico trasero entrega 215 caballos de fuerza; el propulsor de gasolina funciona como generador para extender la autonomía. FOTO: CORTESÍA

Daniel Alejandro González, CEO de Stellantis México, sostuvo que el reto será hacer la tecnología accesible, fácil de usar y capaz de reducir inquietudes sobre autonomía, servicio y valor de reventa.

¿Cómo funciona el Leapmotor B10 Ultra-Híbrido?

El B10 funciona como un vehículo eléctrico de autonomía extendida. Las ruedas siempre son impulsadas por un motor eléctrico trasero de 215 caballos de fuerza y 240 Nm de torque; el motor de gasolina de cuatro cilindros y 1.5 litros actúa como generador cuando disminuye la energía de la batería.

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Su batería LFP de 18.8 kWh permite recorrer hasta 98 kilómetros en modo completamente eléctrico. Cuando entra en operación el generador, el alcance combinado anunciado aumenta hasta 990 kilómetros, lo que permite realizar trayectos largos sin depender totalmente de una estación de carga.

$!La cabina integra una pantalla central de 14.6 pulgadas, instrumentación digital de 8.8 pulgadas y un sistema de audio de 12 bocinas.
La cabina integra una pantalla central de 14.6 pulgadas, instrumentación digital de 8.8 pulgadas y un sistema de audio de 12 bocinas. FOTO: CORTESÍA

La batería va de 30% a 80% en cerca de 30 minutos y utiliza conector Tipo 1. La autonomía puede variar según el manejo, la carga y la temperatura.

Tecnología, conectividad y seguridad del Leapmotor B10

El interior incorpora una pantalla central de 14.6 pulgadas, instrumentación digital de 8.8 pulgadas, conectividad 4G y WiFi, Apple CarPlay y Android Auto inalámbricos, cargador para teléfono y actualizaciones remotas de software.

También ofrece acceso mediante tarjeta NFC o aplicación móvil, audio de 12 bocinas y una función que activa la climatización si detecta a una persona o mascota dentro del vehículo.

$!La batería LFP de 18.8 kWh ofrece hasta 98 kilómetros de recorrido eléctrico, de acuerdo con la información técnica del lanzamiento.
La batería LFP de 18.8 kWh ofrece hasta 98 kilómetros de recorrido eléctrico, de acuerdo con la información técnica del lanzamiento. FOTO: CORTESÍA

En seguridad, equipa siete bolsas de aire y 17 sistemas avanzados de asistencia al conductor. Radares, cámaras y sensores respaldan funciones como detección de fatiga y advertencia de vehículos, motocicletas, bicicletas o peatones antes de abrir una puerta.

Leapmotor va por 20 mil unidades en México

La meta de Leapmotor es vender al menos 6 mil unidades durante 2026 y elevar el volumen a por lo menos 20 mil en 2027. Además, pretende conquistar 2% del mercado mexicano de vehículos de pasajeros y ampliar su portafolio hasta cinco o seis modelos durante el próximo año.

La red dispone de 59 puntos de venta operados por 26 inversionistas. Stellantis pretende aumentar la cobertura durante 2027, respaldada por más de 21 mil colaboradores, ocho plantas, centros de ingeniería y la operación de Mopar.

$!Siete bolsas de aire y 17 asistencias al conductor forman parte del equipamiento de seguridad del Leapmotor B10.
Siete bolsas de aire y 17 asistencias al conductor forman parte del equipamiento de seguridad del Leapmotor B10. FOTO: CORTESÍA

El grupo cuenta con un centro de refacciones de más de 50 mil metros cuadrados y una financiera compartida con Inbursa. La batería del B10 tendrá garantía de ocho años o 160 mil kilómetros; el vehículo, cuatro años o 100 mil kilómetros.

El desafío será convertir ese respaldo en ventas sostenidas y conservar el valor de reventa. Con el B10, Stellantis apuesta a que la tecnología china, acompañada por servicio, financiamiento y refacciones, pueda competir por volumen en México.

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Armando Castilla

Armando Castilla Galindo es un periodista y empresario saltillense, reconocido por su liderazgo en el periodismo regional y su trayectoria en el sector editorial. Es el director general de Grupo Vanguardia, uno de los medios de comunicación con mayor trayectoria en el noreste de México, fundado en 1975 por la familia Castilla y pionero en cobertura local, nacional e internacional. Cuenta con formación en Contaduría y Finanzas por el Tecnológico de Monterrey y una maestría en Dirección de Empresas por la IPADE.

A lo largo de su trayectoria ha impulsado la innovación editorial, la transformación digital y la defensa de la libertad de expresión, consolidando a Vanguardia como un referente informativo con independencia editorial y rigor periodístico. Castilla Galindo ha defendido la libertad de expresión y la independencia editorial, valores clave en el ejercicio del periodismo, posicionando al medio como referente informativo a nivel nacional.

Es miembro del comité LATAM de WAN-IFRA.

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