Saltillo: Altamente factible que RAM HD cumpla con nuevas reglas automotrices

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    Saltillo: Altamente factible que RAM HD cumpla con nuevas reglas automotrices
    Daniel Alejandro González, presidente y director general de Stellantis México, participó en la presentación de Leapmotor. Armando Castilla

En medio de las negociaciones comerciales en Norteamérica, los empleos de Stellantis están firmes en la localidad, adelanta la armadora

PUERTO VALLARTA, JAL.- La camioneta RAM Heavy Duty que se ensambla en Saltillo tiene altas posibilidades de cumplir con las nuevas exigencias de contenido regional que se discuten para la integración automotriz de México, Estados Unidos y Canadá, debido al elevado número de componentes que actualmente son fabricados en la región norteamericana.

Daniel Alejandro González, presidente y director general de Stellantis México, afirmó a VANGUARDIA que si bien se ha mantenido cautela ante la incertidumbre comercial que atraviesa la región, particularmente después del rompimiento de las negociaciones entre Estados Unidos y Canadá, la estructura productiva de la RAM Heavy Duty representa una ventaja para la operación de Saltillo.

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De acuerdo con la visión planteada por González, una parte importante de los componentes de la Heavy Duty son producidos en Estados Unidos, enviados temporalmente a México para ensamblarse en el vehículo y posteriormente ser exportados como parte de la camioneta terminada.

Este esquema podría favorecer el cumplimiento de las reglas de origen, ya que si bien hoy el T-MEC establece un contenido de valor regional de 75 por ciento para los vehículos sujetos a estas disposiciones. México y Estados Unidos mantienen negociaciones para actualizar las reglas de origen automotrices dentro de la revisión del tratado.

Para González, bajo la mezcla productiva que se está proyectando, el contenido de componentes regionales haría “altamente factible” que la RAM Heavy Duty cumpla con las regulaciones y, por consecuencia, mantenga su producción en Saltillo.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/mas-de-10-mil-trabajadores-de-stellantis-se-integran-a-estrategia-de-seguridad-en-saltillo-BC22570551

Aunque el directivo evitó adelantar decisiones sobre producción o empleo mientras persiste la incertidumbre comercial, sí ha señalado que las plantas de Stellantis en México no han dejado de trabajar ni de producir, por lo que los empleos en la Región Sureste de Coahuila están seguros.

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Armando Castilla

Armando Castilla

Armando Castilla Galindo es un periodista y empresario saltillense, reconocido por su liderazgo en el periodismo regional y su trayectoria en el sector editorial. Es el director general de Grupo Vanguardia, uno de los medios de comunicación con mayor trayectoria en el noreste de México, fundado en 1975 por la familia Castilla y pionero en cobertura local, nacional e internacional. Cuenta con formación en Contaduría y Finanzas por el Tecnológico de Monterrey y una maestría en Dirección de Empresas por la IPADE.

A lo largo de su trayectoria ha impulsado la innovación editorial, la transformación digital y la defensa de la libertad de expresión, consolidando a Vanguardia como un referente informativo con independencia editorial y rigor periodístico. Castilla Galindo ha defendido la libertad de expresión y la independencia editorial, valores clave en el ejercicio del periodismo, posicionando al medio como referente informativo a nivel nacional.

Es miembro del comité LATAM de WAN-IFRA.

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