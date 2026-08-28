Saltillo: Altamente factible que RAM HD cumpla con nuevas reglas automotrices
COMPARTIR
TEMAS
Organizaciones
En medio de las negociaciones comerciales en Norteamérica, los empleos de Stellantis están firmes en la localidad, adelanta la armadora
PUERTO VALLARTA, JAL.- La camioneta RAM Heavy Duty que se ensambla en Saltillo tiene altas posibilidades de cumplir con las nuevas exigencias de contenido regional que se discuten para la integración automotriz de México, Estados Unidos y Canadá, debido al elevado número de componentes que actualmente son fabricados en la región norteamericana.
Daniel Alejandro González, presidente y director general de Stellantis México, afirmó a VANGUARDIA que si bien se ha mantenido cautela ante la incertidumbre comercial que atraviesa la región, particularmente después del rompimiento de las negociaciones entre Estados Unidos y Canadá, la estructura productiva de la RAM Heavy Duty representa una ventaja para la operación de Saltillo.
De acuerdo con la visión planteada por González, una parte importante de los componentes de la Heavy Duty son producidos en Estados Unidos, enviados temporalmente a México para ensamblarse en el vehículo y posteriormente ser exportados como parte de la camioneta terminada.
Este esquema podría favorecer el cumplimiento de las reglas de origen, ya que si bien hoy el T-MEC establece un contenido de valor regional de 75 por ciento para los vehículos sujetos a estas disposiciones. México y Estados Unidos mantienen negociaciones para actualizar las reglas de origen automotrices dentro de la revisión del tratado.
"La fortaleza de @StellantisMX radica en 21,000 colaboradores, 8 plantas, 1 centro de ingeniería y más de 85 años en el país" comentó Daniel Alejandro González, CEO de Stellantis México durante la presentación del Leapmotor B10 pic.twitter.com/YpDLyvpK3M— Stellantis México (@StellantisMX) August 26, 2026
Para González, bajo la mezcla productiva que se está proyectando, el contenido de componentes regionales haría “altamente factible” que la RAM Heavy Duty cumpla con las regulaciones y, por consecuencia, mantenga su producción en Saltillo.
Aunque el directivo evitó adelantar decisiones sobre producción o empleo mientras persiste la incertidumbre comercial, sí ha señalado que las plantas de Stellantis en México no han dejado de trabajar ni de producir, por lo que los empleos en la Región Sureste de Coahuila están seguros.