‘A la Presidenta no le alcanzó’... Critica Loret de Mola a Sheinbaum por el ‘arreglo es pírrico’ con Adán Augusto

CDMX.- La salida de Adán Augusto López Hernández de la coordinación de Morena en el Senado representó, de acuerdo con el periodista Carlos Loret de Mola, un fracaso para la presidenta Claudia Sheinbaum en su embestida para sacudirse a una de las figuras más corruptas del obradorismo. Hoy en su columna “Historias de Reportero”, publicada en VANGUARDIA, el periodista critica a la mandataria al obtener apenas un “arreglo pírrico” con el aún senador, mientras éste sigue desafiándola. TE PUEDE INTERESAR: ¿Para eso le alcanzó a la Presidenta? “Cuando parecía que con los expedientes de La Barredora y el huachicol fiscal la doctora Sheinbaum arrasaría con el poderosísimo Adán Augusto López, quien la desafió una y otra vez, la Presidenta reculó. ¿Para qué le alcanzó? Para muy poco”, sentencia el analista. López Hernández renunció este fin de semana como coordinador de la bancada de Morena en el Senado, negando que su salida se deba a los señalamientos de corrupción y vínculos criminales. Por su parte, la Presidenta rechazó haber intervenido en la salida de López Hernández, asegurando que se trató de una decisión personal del senador.

La presidenta Claudia Sheinbaum aclaró que la salida de Adán Augusto López Hernández de la coordinación de Morena en el Senado fue una decisión personal.



Señaló que no existe ninguna acusación en su contra y subrayó que será la ciudadanía quien determine si hay o no un desgaste...

Para Loret de Mola la remoción del tabasqueño no fue producto de una decisión firme de la Presidenta, sino de la presión de Estados Unidos respecto al combate al narcotráfico. Y aunque Adán Augusto perdió la coordinación de Morena, conserva intacta su red de poder, cargos, contratos y capacidad de influencia, por lo que su salida no representa un avance para el claudismo, porque incluso su relevo, el senador el Ignacio Mier Velazco, es un operador político identificado con López Obrador y cercano a Adán Augusto. DESAFÍA ADÁN AUGUSTO A SHEINBAUM CON LA MISMA SOBERBIA DE ANTES: LORET Lejos de retirarse en silencio, Loret de Mola considera que el senador Adán Augusto López mantiene su tono soberbio y desafiante con la presidenta Claudia Sheinbaum. En una entrevista reciente, el senador no sólo dijo que los señalamientos en su contra lo tenían sin cuidado, sino que aseguró que su salida la consultó con Ignacio Mier, así como con Laura Itzel Castillo, presidenta de la Mesa Directiva del Senado, además de con Rosa Icela, secretaria de Gobernación, menos con Sheinbaum. TE PUEDE INTERESAR: Adán Augusto advierte que ‘no será fácil’ 2027; rechaza jefatura de campaña y defiende a Chávez “A la Presidenta no le alcanzó”, ironiza Loret de Mola, pero “ya sentado en su curul de senador común y corriente, a Adán Augusto sí le alcanzó para presumir que Andrea Chávez será candidata de Morena al gobierno de Chihuahua y que él sigue siendo ‘hermano’ de López Obrador”, señala.