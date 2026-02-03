Adán Augusto advierte que ‘no será fácil’ 2027; rechaza jefatura de campaña y defiende a Chávez

CDMX.- El senador de Morena Adán Augusto López Hernández advirtió que las elecciones de 2027 serán un reto para su partido, rechazó versiones que lo ubican como posible jefe de campaña y respaldó a la senadora Andrea Chávez, a quien defendió ante señalamientos que, dijo, buscan debilitar sus aspiraciones en Chihuahua.

En una conversación con reporteros, negó que su salida de la coordinación parlamentaria esté vinculada a proyectos personales, a la promoción de candidaturas específicas o a acuerdos con figuras cercanas al círculo del expresidente. Al ser cuestionado sobre una eventual coordinación de campaña de Andrés Manuel López Beltrán, respondió: “Esa versión existe solamente en la imaginación retorcida de Roberto Madrazo”.

López Hernández sostuvo que su nueva etapa se enfocará en trabajo territorial y organización política, y descartó que busque alguna representación diplomática. Confirmó que permanecerá como senador el resto de la legislatura, sin presidir comisiones ni asumir nuevos cargos legislativos.

Añadió que habló directamente con la presidenta Claudia Sheinbaum antes de presentar su renuncia y que informó de su decisión a la secretaria de Gobernación, al señalar que es quien tiene a su cargo la política interna del gobierno federal. Indicó que su determinación era conocida por pocos senadores, entre ellos Ignacio Mier y Laura Itzel Castillo.

Sobre el proceso de 2027, reconoció que, pese a la presencia territorial y legislativa de Morena, “no va a ser fácil el 27”, en referencia a las elecciones intermedias para renovar la Cámara de Diputados y 17 gubernaturas, por lo que consideró necesario reforzar tareas de base, unidad interna y organización territorial.

Aclaró que su labor no implicará promoción del voto, debido a que el proceso electoral aún no inicia, sino un fortalecimiento político previo en los estados, en el marco de la preparación partidista.

En el apartado de declaraciones sobre la senadora Andrea Chávez, López Hernández afirmó: “La senadora Andrea Chávez ha sido objeto de una campaña a base de infundios... Es la mejor posicionada, según entiendo, en Morena rumbo a la candidatura al gobierno del estado... Yo sostengo que la senadora va a ser candidata y va a ser gobernadora del estado de Chihuahua”. Añadió que, a su juicio, la difusión de señalamientos en redes no frenará su avance.

El senador también negó tener conocimiento de investigaciones en México o Estados Unidos en su contra. “Si hubiese la mínima investigación, yo ya me habría presentado ante la autoridad”, afirmó, y sostuvo que las acusaciones responden a estrategias de desgaste político de la oposición y de sectores internos del movimiento.