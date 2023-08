En este día, se llevan a cabo ceremonias de paz en Hiroshima y en todo el mundo. En Hiroshima, se lleva a cabo una Ceremonia Conmemorativa de la Paz en el Parque Conmemorativo de la Paz, a la que asisten familiares de las víctimas, ciudadanos y visitantes de todo el mundo. A las 8:15 am, hora exacta del lanzamiento de la bomba, se guarda un minuto de silencio por las víctimas. El evento también incluye la Declaración de Paz del Alcalde , donde se reiteró el compromiso con la paz y la abolición de las armas nucleares.

Para 1939, los científicos eran conscientes no solo del poder latente del átomo, sino también de la posibilidad de una bomba: después del descubrimiento de la fisión por parte de químicos en Alemania y físicos en Dinamarca y Suecia, se envió una carta firmada por Einstein al presidente de EE. UU. Franklin Roosevelt, advirtiendo de armas sin precedentes y “extremadamente poderosas”.

“La reunión de Oliphant trajo a Oppenheimer, quien hasta entonces había sido parte del coro de físicos teóricos y ciertamente no había estado involucrado en ninguna investigación de bombas aplicadas”, escribió el Dr. Holden en un artículo de investigación sobre el tema.

El investigador histórico y geocientífico de Fremantle, Darren Holden , que investigó el encuentro en detalle, señala que fue el australiano, no el estadounidense, quien lo instigó.

Einstein escribió una carta a Newsweek, publicada en 1947, titulada “El hombre que lo empezó todo”. En él, hizo una confesión. “Si hubiera sabido que los alemanes no lograrían producir una bomba atómica, nunca habría movido un dedo”, escribió Einstein.

LA BOMBA ATÓMICA DENTRO DE LA CULTURA POPULAR

LUego del estreno de la última película de Christopher Nolan: Oppenheimer, sobre el padre de la bomba atómica, y el aniversario luctuoso sobre las detonaciones en Japón, ha surgido cierta fascinación sobre el tema por lo que te recomendamos una serie de libros que pueden generar más tú interes.

Prometeo americano: El triunfo y la tragedia de J. Robert Oppenheimer

J. Robert Oppenheimer siempre estará ligado a la creación de la primera bomba atómica, por lo que es justo empezar por él. Este libro cuenta la historia a modo biográfico de este físico, obsesionado con luchar contra su propia creación después de comprobar el poder destructivo de la misma. La vida de Oppenheimer fue bastante dura a partir de entonces, algo en lo que podrás profundizar en este título de Kai Bird y Martin J. Sherwin.

Historia secreta de la bomba atómica: Cómo se llegó a construir un arma que no se necesitaba

El historiador Peter Watson hace un largo repaso por los inicios de la construcción del arma nuclear, desvelando documentos desclasificados en estos últimos años en los que queda patente que muy pocos querían realmente desarrollarla y que su justificación para acabar con la Segunda Guerra Mundial está sesgada y sobrevalorada.

La bomba atómica: El factor humano en la Segunda Guerra Mundial

Detrás de la creación de la bomba atómica en el marco de la Segunda Guerra Mundial, existe un complejo entramado sociopolítico que condujo a su aprobación y luz verde. Justo eso es en lo que indaga este libro escrito por Natividad Carpintero Santamaría, en el que también encontrarás testimonios personales de varios científicos que estuvieron involucrados en el proyecto de alguna u otra manera.

Más brillante que mil soles

Brighter than a Thousand Suns: A Personal History of the Atomic Scientists, del austriaco Robert Jungk, es el primer relato publicado del Proyecto Manhattan y el proyecto de la bomba atómica alemana.

El libro estudió la fabricación y el lanzamiento de la bomba atómica desde los puntos de vista de los científicos atómicos. El libro se basa en gran medida en entrevistas personales con personas que desempeñaron un papel destacado en la construcción y el despliegue de las bombas.

En 1956 el libro fue publicado en alemán por Alfred Scherz Verlag con el título Heller als tausend Sonnen. James Cleugh lo tradujo al inglés y fue publicado en 1958 por Harcourt, Brace and Company.

El título del libro se basa en el verso del Bhagavad Gita que se dice que J. Robert Oppenheimer recordó en la prueba nuclear Trinity.

Barefoot Gen

Es una serie de manga histórica japonesa de Keiji Nakazawa, basada libremente en las propias experiencias de Nakazawa como sobreviviente de Hiroshima. La serie comienza en 1945 en Hiroshima, Japón y sus alrededores, donde el niño de seis años, Gen Nakaoka vive con su familia. Después de que Hiroshima es destruida por un bombardeo atómico, Gen y otros sobrevivientes deben lidiar con las consecuencias. Se publicó en varias revistas, incluida Weekly Shōnen Jump, de 1973 a 1987. Posteriormente, se adaptó a tres películas de acción en vivo.

El dibujante Keiji Nakazawa creó el artículo Ore wa Mita (traducido al inglés como I Saw It ), un relato de un testigo presencial de la devastación de la bomba atómica en Japón, en el manga mensual Monthly Shōnen Jump en 1972. Fue publicado en los Estados Unidos a través de Educomics en 1982. Nakazawa pasó a serializar el Hadashi No Gen ( Barefoot Gen ) autobiográfico más largo a partir de la edición del 4 de junio de 1973 de la revista de manga Weekly Shōnen Jump. Fue cancelado después de un año y medio, pasando a otras tres revistas de menor distribución.

Fat Man and Little Boy

Es una película dramática de guerra histórica épica estadounidense de 1989 dirigida por Roland Joffé, quien coescribió el guion con Bruce Robinson. La historia sigue el Proyecto Manhattan, el esfuerzo aliado secretopara desarrollar las primeras armas nucleares durante la Segunda Guerra Mundial. La película lleva el nombre de “Little Boy“ y “Fat Man“, las dos bombas lanzadas sobre las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki respectivamente.