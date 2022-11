El pequeño Abner, de seis años de edad, murió ahogado mientras tomaba su clase de natación este lunes en el Colegio Williams en la Ciudad de México.

Así lo informó el padre de Abner en un video difundido en redes sociales, según los testimonios, el menor ingresó alas 7:30 de la mañana del lunes a la escuela para tomar su clase de natación, pero dos horas después marcaron a la familia para avisarles sobre un incidente que había tenido, sin abundar en detalles.

“Mi hijo no quería ir a nadar. Entró a las 7:30, como siempre, nos despedimos y nos hablaron a las 9:30 de la escuela que mi hijo había tenido un percance en la alberca, no nos dieron más información, no nos dijeron qué había sucedido, nosotros pedíamos explicaciones”, narra el padre de familia.

