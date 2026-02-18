Abuchean a Marx Arriaga en aeropuerto de Juárez tras destitución; SEP ya nombró a su sucesora

Noticias
/ 18 febrero 2026
    Abuchean a Marx Arriaga en aeropuerto de Juárez tras destitución; SEP ya nombró a su sucesora
    Con maleta en mano y seguido por medios, el exfuncionario caminó hacia la salida de la terminal aérea en medio de abucheos ESPECIAL
El Universal
por El Universal

Destitución

Localizaciones


Chihuahua

Personajes


Marx Arriaga Navarro

Organizaciones


SEP

La dependencia ya formalizó el relevo en Materiales Educativos y ordenó el inicio del proceso de entrega-recepción

CDMX.- Al grito de “los libros no son tuyos, deja de tocar a Mario Delgado”, el exdirector general de Materiales Educativos de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Marx Arriaga Navarro, llegó al aeropuerto de Ciudad Juárez, Chihuahua, para retomar su plaza de maestro, luego de que el 17 de febrero fue notificado de manera oficial sobre su destitución.

Con maleta en mano y seguido por medios, el exfuncionario caminó hacia la salida de la terminal aérea en medio de abucheos y una protesta vinculada a la polémica por los libros de texto gratuitos.

A pregunta expresa sobre los señalamientos en su contra, Arriaga Navarro respondió que “no le importaba” y que regresaba a su “centro escolar”.

El exdirector sostuvo que su salida de la Dirección General de Materiales Educativos ocurrió, según su dicho, por desacuerdos sobre contenidos relacionados con la matanza de estudiantes de 1968 en Tlatelolco y datos de la llamada Guerra Sucia, al afirmar que ello generó inconformidad en sectores a los que llamó “conservadores”.

Tras abandonar el aeropuerto, Arriaga Navarro fue seguido por personas que portaban pancartas con leyendas como “los libros de texto son de todos, no son tuyos”, y se retiró a bordo de una camioneta Toyota negra.

En paralelo, la SEP informó que la Unidad de Administración y Finanzas le solicitó iniciar el proceso de entrega-recepción a Nadia López García, designada como titular de la Dirección General de Materiales Educativos el 16 de febrero.

En el oficio UAF/0325/2026, con fecha del 17 de febrero, se instruyó el arranque del relevo administrativo y se incluyó un reconocimiento por el trabajo desempeñado por Arriaga Navarro al frente del área.

Arriaga Navarro estuvo al frente de Materiales Educativos desde 2019 y su salida ocurrió después de que permaneció alrededor de 100 horas en oficinas de la SEP, tras negarse a dejar el cargo mientras esperaba la notificación formal.

