Semar inhabilita laboratorio clandestino en BC; aseguran 100 litros con rasgos de metanfetamina

CDMX.- Elementos de la Secretaría de Marina (Semar) localizaron e inhabilitaron un laboratorio clandestino en inmediaciones del poblado de San Matías, en el límite entre Ensenada y San Felipe, Baja California, sin que se reportaran detenciones en el lugar.

El hallazgo ocurrió durante recorridos de vigilancia realizados por personal naval en coordinación con autoridades estatales, quienes ubicaron un inmueble utilizado, presuntamente, para la elaboración de drogas sintéticas.

TE PUEDE INTERESAR: Ordenan reingresar a prisión a Mario Villanueva, exgobernador de Quintana Roo

En el sitio fueron localizadas fosas empleadas para el depósito de sustancias químicas, además de materiales, insumos y accesorios relacionados con la elaboración de este tipo de drogas, los cuales fueron inhabilitados para evitar su reutilización.

También se aseguró aproximadamente 100 litros de una sustancia con características similares a la metanfetamina, de acuerdo con lo informado tras la intervención.

TE PUEDE INTERESAR: Salinas Pliego propone ‘cintarazos’ contra ‘therians’ y abre debate por su comentario en línea

El material asegurado fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR), que integrará la carpeta de investigación correspondiente para determinar la naturaleza de los indicios y las responsabilidades que procedan.

El hallazgo se enmarca en varias semanas de investigaciones vinculadas con hechos violentos registrados en Baja California, atribuidos a disputas entre organizaciones criminales que operan en la entidad.

TE PUEDE INTERESAR: Balean la casa del nuevo líder sindical en Culiacán; Fiscalía investiga y activan protección municipal

En ese contexto, se refirió que el 3 de enero fue localizada una camioneta Chevrolet Avalanche con reporte de robo en una brecha del Ejido Francisco R. Serrano, con impactos de bala y manchas de sangre, y que días después se reportó otro vehículo con impactos de arma de fuego en el Valle de la Trinidad.

También revelaron presencia en la zona de Pedro Stanley Herrera Jelinek, alias “El Peter”, y describieron que el 27 de enero un grupo armado irrumpió en la región en su búsqueda, en medio de referencias a células y mandos asociados a grupos delictivos.