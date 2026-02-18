Sheinbaum advierte ‘especulación’ en arbitrajes internacionales; propone ajustes en revisión del T-MEC

CDMX.- En el marco de la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que se debe revisar el arbitraje internacional, con el objetivo de evitar abusos vinculados con estos mecanismos.

Durante su conferencia matutina de este miércoles 18 de febrero, en Palacio Nacional, la mandataria señaló que los tratados establecen procedimientos para atender disputas legales y que, en ese marco, se contempla el arbitraje.

“Y ahí se establece en particular en el tema este arbitraje. El tema difícilmente se puede quitar. El arbitraje internacional es más bien evitar que haya abusos relacionados con estos arbitrajes y la especulación relacionada con ellos”, expresó.

Sheinbaum subrayó que los tratados internacionales son aprobados por el Senado y que los mecanismos de solución de controversias quedan definidos en esos instrumentos, por lo que el enfoque —dijo— debe ser construir medidas para impedir prácticas especulativas asociadas a estos procesos.

En el mismo espacio, Raquel Buenrostro, secretaria de Anticorrupción y Buen Gobierno, sostuvo que el arbitraje internacional “se convirtió en un negocio de especulación a nivel internacional” y que, en su evaluación, ha existido un “sobreabuso”.

Explicó que, cuando hay litigios con empresas transnacionales, puede surgir la idea de que existe un trato desfavorable por el carácter extranjero de la compañía, lo que abre la puerta a estos mecanismos.

Buenrostro afirmó que se han desarrollado esquemas en los que despachos promueven demandas y “especulan sobre las ganancias”, con estructuras de financiamiento que, según su dicho, buscan obtener un porcentaje de los recursos cuando se gana un caso.

Añadió que el gobierno enfrenta un volumen creciente de procedimientos, al señalar que hay firmas que incentivan la presentación de más demandas para aumentar la probabilidad de éxito en los arbitrajes.