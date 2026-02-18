Sheinbaum advierte ‘especulación’ en arbitrajes internacionales; propone ajustes en revisión del T-MEC

+ Seguir en Seguir en Google
Noticias
/ 18 febrero 2026
    Sheinbaum advierte ‘especulación’ en arbitrajes internacionales; propone ajustes en revisión del T-MEC
    Sheinbaum subrayó que los tratados internacionales son aprobados por el Senado. CUARTOSCURO
El Universal
por El Universal

COMPARTIR

TEMAS


T-MEC

Localizaciones


CDMX

Personajes


Claudia Sheinbaum

Organizaciones


SEGOB

En la antesala de la revisión. el gobierno federal planteó ajustes para acotar el uso del arbitraje internacional en disputas comerciales

CDMX.- En el marco de la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que se debe revisar el arbitraje internacional, con el objetivo de evitar abusos vinculados con estos mecanismos.

Durante su conferencia matutina de este miércoles 18 de febrero, en Palacio Nacional, la mandataria señaló que los tratados establecen procedimientos para atender disputas legales y que, en ese marco, se contempla el arbitraje.

TE PUEDE INTERESAR: Balean la casa del nuevo líder sindical en Culiacán; Fiscalía investiga y activan protección municipal

“Y ahí se establece en particular en el tema este arbitraje. El tema difícilmente se puede quitar. El arbitraje internacional es más bien evitar que haya abusos relacionados con estos arbitrajes y la especulación relacionada con ellos”, expresó.

Sheinbaum subrayó que los tratados internacionales son aprobados por el Senado y que los mecanismos de solución de controversias quedan definidos en esos instrumentos, por lo que el enfoque —dijo— debe ser construir medidas para impedir prácticas especulativas asociadas a estos procesos.

TE PUEDE INTERESAR: PAN pide exhorto a la FGR para indagar señalamientos del libro ‘Ni venganza ni perdón’

En el mismo espacio, Raquel Buenrostro, secretaria de Anticorrupción y Buen Gobierno, sostuvo que el arbitraje internacional “se convirtió en un negocio de especulación a nivel internacional” y que, en su evaluación, ha existido un “sobreabuso”.

Explicó que, cuando hay litigios con empresas transnacionales, puede surgir la idea de que existe un trato desfavorable por el carácter extranjero de la compañía, lo que abre la puerta a estos mecanismos.

TE PUEDE INTERESAR: Semar inhabilita laboratorio clandestino en BC; aseguran 100 litros con rasgos de metanfetamina

Buenrostro afirmó que se han desarrollado esquemas en los que despachos promueven demandas y “especulan sobre las ganancias”, con estructuras de financiamiento que, según su dicho, buscan obtener un porcentaje de los recursos cuando se gana un caso.

Añadió que el gobierno enfrenta un volumen creciente de procedimientos, al señalar que hay firmas que incentivan la presentación de más demandas para aumentar la probabilidad de éxito en los arbitrajes.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


T-MEC

Localizaciones


CDMX

Personajes


Claudia Sheinbaum

Organizaciones


SEGOB

El Universal

El Universal

Lee en Vanguardia a El Universal, el diario mexicano con mayor circulación en el país.​ Encuentra la mejor cobertura en materia de política, deportes, opinión, economía y espectáculos.

Encuentra fotografías, reportajes especiales, coberturas únicas y noticias de último momento de México y el mundo.

Selección de los editores
Ley AMLO

Ley AMLO
true

AMLO, el retrato despiadado de Scherer
Caso de abuso: Guillermo Baeza señalado por presunto abuso de brasileña en San Luis Potosi.

Hijo de directivo de Bafar es acusado de violación en SLP; caso genera polémica por vínculos con poder político
La muerte de Ricardo Mizael, adolescente de 15 años asesinado en Culiacán cuando salió a comprar comida para sus gatos, ha generado indignación social y exigencias de justicia.

Exigen justicia para Mizael, joven de 15 años que fue asesinado al salir por comida para sus gatos en Culiacán
El calendario de la SEP para el ciclo escolar 2025-2026 marca un próximo puente para estudiantes de educación básica.

SEP informa que no habrá clases el 27 de febrero para preescolar, primaria y secundaria

Conoce quiénes recibirán hasta 18 mil pesos de pensión con el Fondo de Pensiones para el Bienestar, requisitos y cómo funciona el apoyo del gobierno

Fondo de Pensiones para el Bienestar... Listado completo de pensionados IMSS que cobrarán casi 18 mil pesos en marzo 2026 gracias a Sheinbaum
El tráiler de The Mandalorian y Grogu desató emoción entre fans de Star Wars por sus referencias ocultas, cameos y guiños a la saga clásica.

Te presentamos los easter eggs del impactante tráiler de ‘The Mandalorian and Grogu’ con Pedro Pascal (video)
Los 49ers de San Francisco serán el equipo local en el Estadio Azteca durante la temporada 2026 de la NFL, en el esperado regreso del futbol americano a México.

NFL confirma que los 49ers jugarán como locales en el Estadio Banorte en 2026