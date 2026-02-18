PAN pide exhorto a la FGR para indagar señalamientos del libro ‘Ni venganza ni perdón’

CDMX.- El diputado panista Diego Ángel Rodríguez Barroso presentó un punto de acuerdo para solicitar que la Cámara de Diputados exhorte a Ernestina Godoy Ramos, titular de la Fiscalía General de la República (FGR), a investigar presuntos delitos denunciados en el libro Ni venganza ni perdón, de Julio Scherer Ibarra, atribuidos a funcionarios cercanos al expresidente Andrés Manuel López Obrador.

En el documento, el legislador plantea que corresponde a la FGR establecer criterios de investigación sobre los hechos descritos en la obra y, además, solicitar que el autor testifique respecto del contenido y si éste, a su juicio, puede constituir hechos delictivos.

El punto de acuerdo expone que Scherer Ibarra, quien fue consejero jurídico del Ejecutivo federal, describe un entorno de “intrigas” y “vendettas personales” durante el sexenio anterior, y afirma que hubo funcionarios que, de acuerdo con su testimonio, traicionaron la confianza presidencial y utilizaron el poder para fines propios.

Rodríguez Barroso pide que se investigue a Alejandro Gertz Manero —mencionado en el documento como embajador de México en el Reino Unido—, así como al senador Adán Augusto López Hernández, a Jesús Ramírez Cuevas, al exsubsecretario de Salud Hugo López-Gatell y a la exministra Olga Sánchez Cordero.

Sobre Gertz Manero, el texto refiere que es acusado por Scherer de presuntamente utilizar a la Fiscalía para “venganzas personales” y “extorsiones políticas”. En cuanto a Ramírez Cuevas, se le atribuyen señalamientos sobre presuntos vínculos con Sergio Carmona, identificado como “Rey del Huachicol”, así como supuestas prácticas para “manipular” las conferencias matutinas.

El punto de acuerdo también menciona al exdirector de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett, a quien el documento cita como parte de los señalamientos del libro, en torno a decisiones y diagnósticos sobre la capacidad del sector eléctrico. Asimismo, refiere acusaciones contra López-Gatell, relacionadas con la conducción de la respuesta a la pandemia de SARS-CoV-2, y contra Sánchez Cordero, en el marco de presuntas acciones dirigidas a afectar al autor.

La propuesta legislativa busca que la FGR valore la apertura de líneas de investigación y, en su caso, recabe testimonios y elementos que permitan determinar si existen conductas perseguibles, sin que el documento refiera resoluciones judiciales sobre los señalamientos consignados.

El planteamiento se suma a la discusión pública generada por la publicación del libro y a la exigencia de legisladores de oposición para que se deslinden responsabilidades en torno a hechos narrados por el exconsejero jurídico.