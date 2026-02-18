PAN pide exhorto a la FGR para indagar señalamientos del libro ‘Ni venganza ni perdón’

+ Seguir en Seguir en Google
Noticias
/ 18 febrero 2026
    PAN pide exhorto a la FGR para indagar señalamientos del libro ‘Ni venganza ni perdón’
    El planteamiento se suma a la discusión pública generada por la publicación del libro de Scherer. ESPECIAL
El Universal
por El Universal

COMPARTIR

TEMAS


política

Localizaciones


CDMX

Personajes


Ernestina Godoy

Organizaciones


FGR

La propuesta plantea citar al autor y revisar presuntas conductas atribuidas a exfuncionarios del sexenio pasado

CDMX.- El diputado panista Diego Ángel Rodríguez Barroso presentó un punto de acuerdo para solicitar que la Cámara de Diputados exhorte a Ernestina Godoy Ramos, titular de la Fiscalía General de la República (FGR), a investigar presuntos delitos denunciados en el libro Ni venganza ni perdón, de Julio Scherer Ibarra, atribuidos a funcionarios cercanos al expresidente Andrés Manuel López Obrador.

En el documento, el legislador plantea que corresponde a la FGR establecer criterios de investigación sobre los hechos descritos en la obra y, además, solicitar que el autor testifique respecto del contenido y si éste, a su juicio, puede constituir hechos delictivos.

TE PUEDE INTERESAR: Balean la casa del nuevo líder sindical en Culiacán; Fiscalía investiga y activan protección municipal

El punto de acuerdo expone que Scherer Ibarra, quien fue consejero jurídico del Ejecutivo federal, describe un entorno de “intrigas” y “vendettas personales” durante el sexenio anterior, y afirma que hubo funcionarios que, de acuerdo con su testimonio, traicionaron la confianza presidencial y utilizaron el poder para fines propios.

Rodríguez Barroso pide que se investigue a Alejandro Gertz Manero —mencionado en el documento como embajador de México en el Reino Unido—, así como al senador Adán Augusto López Hernández, a Jesús Ramírez Cuevas, al exsubsecretario de Salud Hugo López-Gatell y a la exministra Olga Sánchez Cordero.

TE PUEDE INTERESAR: Salinas Pliego propone ‘cintarazos’ contra ‘therians’ y abre debate por su comentario en línea

Sobre Gertz Manero, el texto refiere que es acusado por Scherer de presuntamente utilizar a la Fiscalía para “venganzas personales” y “extorsiones políticas”. En cuanto a Ramírez Cuevas, se le atribuyen señalamientos sobre presuntos vínculos con Sergio Carmona, identificado como “Rey del Huachicol”, así como supuestas prácticas para “manipular” las conferencias matutinas.

El punto de acuerdo también menciona al exdirector de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett, a quien el documento cita como parte de los señalamientos del libro, en torno a decisiones y diagnósticos sobre la capacidad del sector eléctrico. Asimismo, refiere acusaciones contra López-Gatell, relacionadas con la conducción de la respuesta a la pandemia de SARS-CoV-2, y contra Sánchez Cordero, en el marco de presuntas acciones dirigidas a afectar al autor.

TE PUEDE INTERESAR: Ordenan reingresar a prisión a Mario Villanueva, exgobernador de Quintana Roo

La propuesta legislativa busca que la FGR valore la apertura de líneas de investigación y, en su caso, recabe testimonios y elementos que permitan determinar si existen conductas perseguibles, sin que el documento refiera resoluciones judiciales sobre los señalamientos consignados.

El planteamiento se suma a la discusión pública generada por la publicación del libro y a la exigencia de legisladores de oposición para que se deslinden responsabilidades en torno a hechos narrados por el exconsejero jurídico.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


política

Localizaciones


CDMX

Personajes


Ernestina Godoy

Organizaciones


FGR

El Universal

El Universal

Lee en Vanguardia a El Universal, el diario mexicano con mayor circulación en el país.​ Encuentra la mejor cobertura en materia de política, deportes, opinión, economía y espectáculos.

Encuentra fotografías, reportajes especiales, coberturas únicas y noticias de último momento de México y el mundo.

Selección de los editores
Ley AMLO

Ley AMLO
true

AMLO, el retrato despiadado de Scherer
Caso de abuso: Guillermo Baeza señalado por presunto abuso de brasileña en San Luis Potosi.

Hijo de directivo de Bafar es acusado de violación en SLP; caso genera polémica por vínculos con poder político
La muerte de Ricardo Mizael, adolescente de 15 años asesinado en Culiacán cuando salió a comprar comida para sus gatos, ha generado indignación social y exigencias de justicia.

Exigen justicia para Mizael, joven de 15 años que fue asesinado al salir por comida para sus gatos en Culiacán
El calendario de la SEP para el ciclo escolar 2025-2026 marca un próximo puente para estudiantes de educación básica.

SEP informa que no habrá clases el 27 de febrero para preescolar, primaria y secundaria

Conoce quiénes recibirán hasta 18 mil pesos de pensión con el Fondo de Pensiones para el Bienestar, requisitos y cómo funciona el apoyo del gobierno

Fondo de Pensiones para el Bienestar... Listado completo de pensionados IMSS que cobrarán casi 18 mil pesos en marzo 2026 gracias a Sheinbaum
El tráiler de The Mandalorian y Grogu desató emoción entre fans de Star Wars por sus referencias ocultas, cameos y guiños a la saga clásica.

Te presentamos los easter eggs del impactante tráiler de ‘The Mandalorian and Grogu’ con Pedro Pascal (video)
Los 49ers de San Francisco serán el equipo local en el Estadio Azteca durante la temporada 2026 de la NFL, en el esperado regreso del futbol americano a México.

NFL confirma que los 49ers jugarán como locales en el Estadio Banorte en 2026