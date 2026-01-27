Abud acusa a gobierno de Sansores de querer controlar la UAC rumbo a 2027 y manejar recursos

José Abud Flores, exrector de la Universidad Autónoma de Campeche (UAC), calificó como “cavernaria y mentirosa” la postura del gobierno estatal de que respeta la autonomía universitaria y afirmó que la administración encabezada por Layda Sansores buscaba su detención para impedir su reelección, al considerarlo una figura “incómoda”.

En entrevista Abud Flores sostuvo que su permanencia no convenía al gobierno porque, dijo, no se plegaba a decisiones externas. “Yo era una persona incómoda. No me plegaba a sus designios, no obedecía... no obedecía las órdenes que venían desde arriba, desde el gobierno”, declaró, al asegurar que se busca un perfil “obediente” en la universidad.

Como contexto, el exrector señaló que, a su juicio, la intención del gobierno de Campeche es intervenir en la institución para manejar sus recursos con miras a la elección de 2027, en la que se elegirá nuevo gobernador. “Lo que quieren es meterse en la institución, controlar la institución, controlar los recursos de la institución”, afirmó.

En su argumento, añadió que la UAC recibe un presupuesto anual de alrededor de mil 200 millones de pesos y mencionó que el gobierno estatal contrató recientemente un crédito por mil millones de pesos. “Imagínense, mil millones de pesos más mil doscientos de la universidad. No le quiero decir que va a ser para comprar conciencias”, expresó.

Como antecedente, Abud Flores dijo que durante su gestión se opuso a iniciativas que, en su lectura, abrían la puerta a injerencias políticas. Refirió que hace dos años el Congreso local, al que describió como controlado por el “partido hegemónico”, buscó crear la figura del Congreso Itinerante para ingresar a aulas universitarias.

“Eso fue ya la esquizofrenia total. Eso significaba que iban a entrar a las aulas universitarias, a aleccionar a los muchachos y muchachas... A eso y otros excesos, eran a los que yo siempre me opuse”, sostuvo al explicar su rechazo a esa propuesta.

En cuanto a su postura sobre la autonomía, afirmó que implica mantener el gobierno propio y la administración del patrimonio de la institución, con rendición de cuentas. “La defensa de la autonomía es precisamente eso: mantener el gobierno propio, la distancia y nuestro patrimonio libremente administrado... claro que esto no significa que no tengamos que rendir cuentas”, dijo.

En el panorama general, Abud Flores mencionó que la rectora de la Universidad Autónoma del Carmen (Unacar), Sandra Martha Laffon Leal, también enfrenta presiones para dejar el cargo, según su dicho, y sostuvo que se busca usar a la universidad “como un ariete” en disputas políticas locales, mientras reiteró que las decisiones académicas y científicas, afirmó, deben definirse al interior de las instituciones.