Revisa México invitación de Donald Trump a unirse a la Junta de Paz

México
/ 27 enero 2026
    Sheinbaum ijo que la decisión no puede ser unilateral y se tiene que revisar que no se viole la ley. EFE

Históricamente la postura mexicana en política exterior ha reconocido al Estado palestino

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, confirmó este martes que su Gobierno recibió una invitación de Donald Trump para que el país se integre a su Junta de Paz, aunque subrayó que la respuesta está en análisis por la postura histórica mexicana en política exterior y su reconocimiento del Estado palestino.

“Sí recibimos la invitación por parte del presidente Trump y la respuesta que dimos es que lo tenía que analizar la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y tiene que ver con esta decisión (de que) México es un país que ha reconocido a Palestina como nación”, afirmó la mandataria.

La semana pasada, Trump firmó durante el Foro Económico Global de Davos (Suiza) el acta constituyente de su Junta de Paz, un órgano concebido inicialmente para supervisar su plan de paz para Gaza y que ahora quiere ampliar a otros conflictos globales.

Hasta ahora, una veintena de naciones, algunas de ellas lideradas por aliados próximos a Trump, han expresado su apoyo a la iniciativa, pero las grandes potencias y la mayoría de países europeos se han mostrado reticentes al considerar que la Junta de Paz debilita la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Sheinbaum explicó que la decisión de unirse al órgano creado por Trump no puede tomarse de manera unilateral y debe apegarse a los principios constitucionales de la política exterior mexicana, entre ellos el respeto a la autodeterminación de los pueblos.

Además, enfatizó que el reconocimiento del Estado palestino es un elemento central para evaluar la invitación del mandatario.

México ha mantenido históricamente una política exterior basada en los principios de no intervención, solución pacífica de las controversias y autodeterminación.

En febrero del año pasado, Sheinbaum afirmó que México reconoce tanto al “Estado palestino” como al “Estado de Israel” y reiteró la necesidad de “construir una salida pacífica”, postura que ha mantenido en foros multilaterales como Naciones Unidas.

Finalmente, Sheinbaum indicó que será la SRE la encargada de analizar el alcance de la invitación y definir la postura oficial del país “esta misma semana”.

Al menos 35 jefes de Estado y de Gobierno, entre ellos los de Israel, Argentina, Arabia Saudí y Egipto, han aceptado formar parte, mientras que otras naciones, como Francia, España y Suecia, la han rechazado.

El estatuto otorga amplios poderes a su presidente, es decir, Trump, como el derecho de veto o de fijar la agenda, y prevé mandatos permanentes para los mayores contribuyentes financieros.

Relaciones Exteriores

EFE

EFE

Agencia de noticias internacional fundada en Burgos, España el 3 de enero de 1939. Encuentra noticias en español sobre los acontecimientos más relevantes en el mundo en formato texto, fotografía, video y multimedia.

