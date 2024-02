Acapulco: daminificados por huracán Otis deciden vender enseres del gobierno

A pesar de aparentar suficiencia de enseres, hay familias que no han podido recibir estos apoyos, y denuncian que hay quienes no los necesitan.

Según lo que Milenio informa, la entrevistada detalló que ofrece el kit que brindó el gobierno en 10 mil pesos.

“Todo por 10 mil, todo el kit, incluye la estufa, el refri, lo que dieron, todo, la verdad fue buena ayuda porque al final de cuentas es un dinero que nos va a servir para poder acabar y hacer lo que estamos haciendo”.

En cuanto al grupo de población que NO necesita los enseres, esto fue lo que declararó otro cuidadano:

“Yo vengo desde lejos, la verdad yo sí necesito la ayuda, allá en mi hogar no tenemos nada, de que se nos perdió ahora con Otis, y yo sí lo nocesito, hay mucha gente que no lo necesita”, expresó Justino “A”.

“Muchos hasta la despensa tiran, nosotros las necesitamos y los enseres, muchos los están vendiendo, yo sí los necesito... está mal pues porque esas personas no se deberían censar como no tienen la necesidad de sus enseres, a esos se debiera de pasar otra vez la persona de bienestar, que se le quite el censo y que se lo dé a la persona que realmente sí necesitan”, consideró.