Acoso a hijos de AMLO es por popularidad del presidente; Vilchis responde con encuesta a señalamientos de Loret de Mola (video)

“Existe una campaña de mentiras en torno a la familia del Presidente, la oposición y sus medios están bastante enojados por la falta de argumentos y por supuesto, no tienen proyecto. se dedican a atacar a la familia del presidente un día sí y el otro también, inventan falsos mensajes, también inventan falsos conflictos de interés y viajes al extanjero”, expuso.

La lectora de Quién es quién de las mentiras respondió a los reportajes con una encuesta en la que demostró que tanto AMLO como su familia reciben gran apoyo por parte de los mexicanos, pues destacó que calificaron el desempeño del gobierno de AMLO con un promedio de 8.3 en la escala del 1 al 10, mientras que el 80 por ciento dijo aprobar la gestión del líder de la 4T.

TE PUEDE INTERESAR: ‘No lo quiero ver, es un hampón’... AMLO rechaza ser entrevistado por Carlos Loret de Mola (video)

“Nosotros pediríamos más altura a la oposición, pero sabemos que no dan para más, por eso la ira y las campañas de odio”, apuntó.

De igual manera García Vilchis negó que el Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) defendió a sus hijos con cinismo tras el reportaje en el que se ventiló el presunto involucramiento de uno de ellos en una red de negocios con la que obtuvo millones de pesos del erario.

Ana Elizabeth García Vilchis, presentadora de la polémica sección, rechazó que el titular del Ejecutivo Federal haya justificado los supuestos 100 millones de pesos con los que Andrés López Beltrán y sus allegados se habrían beneficiado a través de empresas simuladas.

Hace una semana, la investigación publicada por el medio Latinus reveló que un grupo de amigos de “Andy”, como se le conoce a López Beltrán, harían tenido facilidades para obtener contratos millonarios con la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu).

El pasado 3 de mayo, el reportaje expuesto por el periodista Carlos Loret de Mola dio cuenta del supuesto entramado para encargarse de la gerencia de los proyectos que se construyen en el Parque Ecológico de Texcoco, los terrenos de lo que iba a ser el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAIM).

“Mis hijos no son corruptos”, responde AMLO a Loret de Mola

Un día después, durante su conferencia matutina del 4 de mayo, López Obrador respondió a los señalamientos y aseguró que el reportaje es “rotundamente falso”, mientras descalificó al comunicador acusándolo de ser un “mercenario que pertenece al hampa del periodismo”.

En ese entonces, el mandatario federal negó que sus hijos estén involucrados en la red de negocios al interior del Gobierno Federal y reconoció que algunos de los contratos otorgados sí son a amigos de la familia, aunque negó que existan conflictos de intereses entre los allegados de Andrés López Beltrán con la Conagua y la Sedatu.

“Vean el reportaje, no es nada. Es una desesperación, es calumnia. No hay ningún problema”, aseveró el Presidente en respuesta a los datos expuestos por la investigación, firmada por Montserrat Peralta, Julio Astorga, Isabella González y Mario Gutiérrez Vega.

Dicha declaración fue retomada por algunos medios de comunicación, que la tergiversaron para afirmar que López Obrador minimizó los presuntos actos de corrupción al asegurar que los supuestos 100 millones de pesos adquiridos por López Beltrán y sus allegados “no son nada”.

Al respecto, durante la conferencia matutina de este miércoles 10 de mayo, García Vilchis comentó que quisieron hacer ver al Presidente López Obrador como un “cínico y corrupto”.

“Esta frase no existió. Medios de comunicación y personajes de la oposición publicaron en sus titulares ‘Mis hijos no son corruptos, 100 millones no es nada, dijo AMLO’. El mandatario federal sí dijo que sus hijos no son corruptos, pero le pegaron la frase ‘100 millones no son nada’, algo que nunca pronunció el Presidente de México”, explicó la titular de la sección Quién es Quien.