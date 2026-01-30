Joven de 19 años fue torturado y asesinado; hallan indicios de ritual en crimen ocurrido en Mexicali

México
/ 30 enero 2026
    Joven de 19 años fue torturado y asesinado; hallan indicios de ritual en crimen ocurrido en Mexicali
    Personal de la Fiscalía General del Estado de Baja California durante las diligencias relacionadas con el caso de Jesús Alexis Guzmán Vázquez, joven encontrado sin vida en una fosa clandestina en Mexicali VANGUARDIA

Detienen a dos hombres y una mujer vinculado con desaparición forzada y homicidio de Jesús Alexis Guzmán, localizado sin vida en una fosa clandestina en Mexicali

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Baja California informó la detención de tres personas presuntamente vinculadas con la desaparición forzada y homicidio de Jesús Alexis Guzmán Vázquez, un joven de 19 años que fue localizado sin vida en una fosa clandestina en la ciudad de Mexicali. De acuerdo con las autoridades, la víctima habría sido torturada, asfixiada e incinerada antes de ser enterrada.

A través de sus redes sociales, la FGE dio a conocer que fueron detenidos dos hombres y una mujer identificados como Giovanni Ernesto “N”, Omar Josué “N” y Karen Araceli “N”. Según la información oficial, los tres están presuntamente relacionados con la privación ilegal de la libertad del joven, ocurrida en un domicilio de la colonia Leandro Valle.

“La Fiscal General de Baja California, Dra. Ma. Elena Andrade Ramírez, informó la detención de dos hombres y una mujer, presuntamente relacionados con la desaparición forzada de un joven de 19 años. La víctima fue privada de la libertad en un domicilio de la colonia Leandro Valle y posteriormente localizada sin vida en una fosa de cemento en la colonia 5 de Julio”, señaló la dependencia.

$!Joven de 19 años fue torturado y asesinado; hallan indicios de ritual en crimen ocurrido en Mexicali

JESÚS GUZMÁN DESAPARECIÓ EN DICIEMBRE; SU CUERPO ES LOCALIZADO EN FOSA CLANDESTINA

Jesús Alexis Guzmán Vázquez fue reportado como desaparecido el 25 de diciembre, durante los festejos de Navidad. De acuerdo con los datos recabados por la Fiscalía, el joven fue visto por última vez tras salir de su domicilio ubicado en la colonia Ampliación Solidaridad.

El cuerpo fue localizado en 2026, calcinado y enterrado dentro de una fosa clandestina en la colonia 5 de Julio. La FGE confirmó que el hallazgo se dio como parte de las investigaciones realizadas para dar con el paradero del joven, luego de su desaparición.

JOVEN FUE SECUESTRADO, TORTURADO Y ASESINADO, PRESUNTAMENTE, COMO PARTE DE UN RITUAL

La fiscal general del estado, Ma. Elena Andrade Ramírez, detalló que la víctima fue sometida y atada de pies y manos, y que posteriormente fue torturada. De acuerdo con los dictámenes preliminares, el joven murió por asfixia.

Tras el homicidio, los presuntos responsables habrían envuelto el cuerpo en plástico y lo trasladaron en un vehículo, para después incinerarlo y enterrarlo. Durante las diligencias, la Fiscalía localizó diversos indicios en el inmueble de la colonia Popular Leandro Valle, donde presuntamente mantuvieron a la víctima privada de la libertad.

Entre los objetos asegurados se encontraron restos de materiales utilizados en la agresión, así como la cuerda con la que habría sido amarrado, información que permitió reorientar la investigación, de acuerdo con datos difundidos por autoridades y reportes periodísticos.

$!Joven de 19 años fue torturado y asesinado; hallan indicios de ritual en crimen ocurrido en Mexicali

ENCUENTRAN ELEMENTOS DE SANTERÍA EN EL LUGAR DONDE PRESUNTAMENTE HABRÍA SIDO ASESINADO JESÚS GARCÍA

Durante la inspección del lugar, los agentes encontraron elementos que las autoridades describieron como un posible “santuario de santería”, que incluía altares con cráneos humanos y otros objetos asociados a prácticas rituales. La Fiscalía señaló que estos indicios forman parte de la investigación y podrían estar relacionados con el móvil del crimen, sin que hasta el momento se haya determinado de manera oficial la motivación.

Las autoridades indicaron que, tras detectar coincidencias con un posible ritual y presuntos intentos de alterar la escena luego del enterramiento del cuerpo, se dio seguimiento a los propietarios del inmueble y a los señalamientos realizados por testigos.

$!Joven de 19 años fue torturado y asesinado; hallan indicios de ritual en crimen ocurrido en Mexicali

Como resultado de estas líneas de investigación, la FGE logró la detención de las tres personas señaladas como posibles responsables de la privación ilegal de la libertad y del homicidio del joven. La Fiscalía informó que los detenidos quedaron a disposición de la autoridad competente, mientras continúan las investigaciones para determinar su responsabilidad y esclarecer plenamente los hechos.

La dependencia estatal no ha precisado aún las imputaciones formales ni la fecha de la audiencia inicial, y señaló que conforme avance el proceso se dará a conocer mayor información sobre el caso.

Asesinatos
Desapariciones Forzadas
Detenciones

Baja California
Mexicali

