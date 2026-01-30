En 13 meses se redujo en 40% homicidios en México: Sheinbaum

México
/ 30 enero 2026
    En 13 meses se redujo en 40% homicidios en México: Sheinbaum
    La presidenta Claudia Sheinbaum asegura que los homicidios dolosos en México se redujeron 40% en 13 meses, destacando un cambio de tendencia tras años de incremento. VANGUARDIA/ARCHIVO

Sheinbaum afirma que los homicidios dolosos bajaron 40% en 13 meses debido a su estrategia de combate al crimen

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó durante su conferencia mañanera desde Baja California que en 13 meses los homicidios dolosos se redujeron en 40% en México, un dato que busca evidenciar un punto de inflexión en la crisis de violencia que el país arrastra desde hace casi dos décadas.

De acuerdo con la mandataria federal, esta disminución representa un avance tangible en materia de seguridad, en contraste con narrativas que aseguran que no existen resultados en la lucha contra el crimen organizado.

Sheinbaum subrayó que la baja en homicidios no es un fenómeno aislado, sino parte de una tendencia sostenida de estabilización y reducción, iniciada durante la administración anterior y reforzada en su actual gobierno.

TE PUEDE INTERESAR: ¿Por qué las embajadas de Europa y América Latina están abandonando Cuba?... le quedan 15 días con reservas de petróleo

EL CONTEXTO HISTÓRICO DE LA VIOLENCIA EN MÉXICO

La mandataria recordó que entre 2006 y 2012 los homicidios dolosos aumentaron 148%, marcando uno de los periodos más críticos en la historia reciente del país en términos de seguridad pública.

Durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, las cifras pasaron de un promedio de 70 homicidios diarios a cerca de 100, lo que consolidó una percepción de deterioro en la estrategia de combate al crimen.

Según Sheinbaum, de no haber ocurrido el cambio de rumbo con la llegada de la Cuarta Transformación, la tendencia al alza habría continuado. En su lectura, con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador se logró contener el crecimiento y comenzar la reducción.

DESAPARICIONES, FOSAS Y COORDINACIÓN INSTITUCIONAL

Sobre el tema de fosas clandestinas y desapariciones, Sheinbaum señaló que la Fiscalía del Estado de Baja California cuenta con el respaldo permanente de la Comisión de Búsqueda y de la Fiscalía General de la República (FGR).

Destacó la importancia de analizar las fechas de los casos de desaparición, ya que muchos corresponden a periodos previos, por lo que resulta clave una investigación rigurosa para evitar interpretaciones imprecisas.

La presidenta insistió en que la reducción de homicidios es un indicador relevante para evaluar resultados, y pidió que el debate público se base en datos verificables, contexto histórico y seguimiento estadístico.

TE PUEDE INTERESAR: Trump impondrá aranceles a países que suministren petróleo a Cuba

DATOS CURIOSOS

· Entre 2006 y 2012 los homicidios crecieron 148%

· Durante el sexenio de Peña Nieto se llegó a 100 homicidios diarios

· Sheinbaum afirma que la tendencia comenzó a revertirse con la 4T

· La reducción de 40% en 13 meses es presentada como uno de los logros centrales en seguridad

