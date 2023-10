Acusa Mario Delgado a Xóchitl Gálvez de sacar ‘raja política’ de afectaciones en Acapulco

Delgado afirma que hizo esta denuncia porque “así me lo han pedido varios compañeros y compañeras que viven en Guerrero”.

Hacemos pública una denuncia que nos han manifestado compañeros y compañeras de Guerrero sobre una acción electorera disfrazada de ayuda, convocada por la aspirante a candidata del PRIAN @XochitlGalvez La derecha perversa y carroñera no respeta nada y no tienen el mínimo sentido... pic.twitter.com/OmmWl45dTT

Cabe destacar que la virtual candidata de la oposición ha convocado en sus redes sociales para que simpatizantes se sumen como voluntarios y dar ayuda humanitaria, compartiendo sitios en que se registran sus datos personales.

Apuntó que el registro pide datos básicos como el nombre, apellido, correo electrónico y número de teléfono, pero también pide la sección electoral a la que pertenecen.

El dirigente nacional mostró a cámara el formato de registro, manifestando que “hasta ahí todo muy bien” con los datos personales; sin embargo, hace acercamiento a una sección del registro; “pero resulta que también pide la sección electoral. ¿Cómo para qué pide la aspirante la sección electoral? De qué le sirve si es una información que precisamente solo tiene utilidad para la organización electoral”, puntualizó delgado.

“Esto revela que aún en la desgracia quieren sacar raja política y engañan a la gente que están invitando, supuestamente como voluntario, para sacarle información que después van a utilizar con fines electorales. No se vale, no pueden hacer esto. No puede la derecha tener este comportamiento, hacer política carroñera”, acusó el dirigente nacional en aparente preocupación.