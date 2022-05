Acusan a Colosio de presidir ebrio; lo niega

CDMX.- Luego de que en redes sociales criticaran a Luis Donaldo Colosio Riojas por presidir una sesión de cabildo virtual, desde Estados Unidos, presuntamente en estado de ebriedad, el alcalde de Monterrey habló sobre la situación.

Señaló que las acusaciones eran falsas, ya que no estaba borracho y que únicamente había tenido problemas técnicos con sus equipos, lo cual fue reflejado en el video.

“Estaba en una serie de reuniones, no me encontraba en estado inconveniente, nada más que tuve un inconveniente técnico y eso fue lo que se reflejó”, señaló durante una entrevista.

Además, comentó que había sido extraño que no hubiera tenido ningún problema o queja hasta que cambió de equipo, ya que la batería de su computadora se había agotado.

“Casualmente no hubo queja de la reunión hasta que se me acabó la pila de la computadora y tuve que manejarlo de otra manera”; posteriormente indicó que no tiene “nada que esconder” sobre lo que sucedió.