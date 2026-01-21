Acusan que amparo detiene audiencia por muerte de fotoperiodistas y colocan ‘contador de impunidad’

CDMX.- Familiares del fotoperiodista Miguel Ángel Rojas Hernández y activistas que acompañan el caso denunciaron que un juicio de amparo mantiene detenida la audiencia inicial por su muerte en el festival Axe Ceremonia, ocurrida junto con la de Berenice Giles.

De acuerdo con los señalamientos, a 98 días de la fecha en que debió celebrarse la diligencia, el proceso contra tres empresas y ocho personas físicas sigue sin avanzar por el recurso promovido por la familia de Giles.

Aunque afirmaron que no existe un conflicto entre familias, la asesora legal Tábata Jiménez sostuvo que la estrategia jurídica vinculada al amparo ha impedido el acceso a la justicia en el caso de Rojas.

Jiménez señaló que la audiencia inicial podría realizarse respecto de las personas imputadas hasta ahora por la Fiscalía capitalina y, posteriormente, continuar con la investigación en contra de las empresas Ocesa y Seguridad Privada Lobo.

En ese contexto, los asistentes cuestionaron si el freno al procedimiento podría estar orientado a proteger a alguna de las empresas señaladas, al considerar que la suspensión beneficia a los imputados.

Las expresiones se realizaron durante un acto frente a los Juzgados de Distrito en Materia Penal, ubicados en avenida Insurgentes Sur 2065, colonia San Ángel, alcaldía Álvaro Obregón, en la Ciudad de México, donde colocaron un contador con los días transcurridos sin que se lleve a cabo la audiencia inicial.

En el lugar, los manifestantes atribuyeron la suspensión del proceso a una determinación de la jueza María del Carmen Sánchez, derivada del juicio de amparo 853/2025, y también hicieron referencias a otros asuntos en los que, dijeron, ha participado la juzgadora.

El caso permanece en pausa en tanto se resuelve el efecto del amparo sobre la audiencia inicial, mientras los familiares y activistas reiteraron su exigencia de que el proceso avance por la vía institucional correspondiente. Con información de La Jornada