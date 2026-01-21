Acusan que amparo detiene audiencia por muerte de fotoperiodistas y colocan ‘contador de impunidad’

+ Seguir en Seguir en Google
Noticias
/ 21 enero 2026
    Acusan que amparo detiene audiencia por muerte de fotoperiodistas y colocan ‘contador de impunidad’
    Familiares y activistas reiteraron su exigencia de que el proceso avance por la vía institucional correspondiente. /FOTO: ESPECIAL

Una audiencia que debía arrancar hace semanas sigue sin realizarse y, frente a los juzgados, familiares y activistas llevaron su reclamo al espacio público

CDMX.- Familiares del fotoperiodista Miguel Ángel Rojas Hernández y activistas que acompañan el caso denunciaron que un juicio de amparo mantiene detenida la audiencia inicial por su muerte en el festival Axe Ceremonia, ocurrida junto con la de Berenice Giles.

De acuerdo con los señalamientos, a 98 días de la fecha en que debió celebrarse la diligencia, el proceso contra tres empresas y ocho personas físicas sigue sin avanzar por el recurso promovido por la familia de Giles.

TE PUEDE INTERESAR: Litio en México: Sheinbaum dice que ya hay tecnología, pero el costo frena su extracción

Aunque afirmaron que no existe un conflicto entre familias, la asesora legal Tábata Jiménez sostuvo que la estrategia jurídica vinculada al amparo ha impedido el acceso a la justicia en el caso de Rojas.

Jiménez señaló que la audiencia inicial podría realizarse respecto de las personas imputadas hasta ahora por la Fiscalía capitalina y, posteriormente, continuar con la investigación en contra de las empresas Ocesa y Seguridad Privada Lobo.

TE PUEDE INTERESAR: Suma actividad económica tres avances en sus estimaciones; sube 0.16% en diciembre del 2025

En ese contexto, los asistentes cuestionaron si el freno al procedimiento podría estar orientado a proteger a alguna de las empresas señaladas, al considerar que la suspensión beneficia a los imputados.

Las expresiones se realizaron durante un acto frente a los Juzgados de Distrito en Materia Penal, ubicados en avenida Insurgentes Sur 2065, colonia San Ángel, alcaldía Álvaro Obregón, en la Ciudad de México, donde colocaron un contador con los días transcurridos sin que se lleve a cabo la audiencia inicial.

TE PUEDE INTERESAR: En pleito fiscal de Salinas Pliego, Sheinbaum dice que empresarios ya entendieron ‘pagar’

En el lugar, los manifestantes atribuyeron la suspensión del proceso a una determinación de la jueza María del Carmen Sánchez, derivada del juicio de amparo 853/2025, y también hicieron referencias a otros asuntos en los que, dijeron, ha participado la juzgadora.

El caso permanece en pausa en tanto se resuelve el efecto del amparo sobre la audiencia inicial, mientras los familiares y activistas reiteraron su exigencia de que el proceso avance por la vía institucional correspondiente. Con información de La Jornada

Google News

Sigue todas las noticias de vanguardia.com.mx en Google News

Sigue todas las noticias de vanguardia.com.mx en WhatsApp

Temas


Periodistas

Localizaciones


CDMX

Carlos M.M.

Carlos M.M.

Carlos Eduardo Martínez Mirón (1992), editor y escritor con experiencia en diversos medios informativos, colaborando en las secciones de negocios, tecnología, internacional, entre otros. Ha trabajado como corrector y coeditor en proyectos editoriales tanto científicos como culturales, además de publicar obra propia y colaborar como ghost writter en títulos a nivel nacional.

Selección de los editores
García Harfuch y las redadas sin fin

García Harfuch y las redadas sin fin
true

Arriesga Sheinbaum la soberanía con tal de proteger a AMLO
Una balacera en la unidad habitacional de Tlatelolco dejó dos personas lesionadas, entre ellas un menor de 17 años y un policía. El presunto agresor es un niño de 13 años que fue detenido por la SSC.

Cae niño sicario de 13 años; dispara y hiere a joven de 17 en Tlatelolco
El exponente del regional mexicano llegará a la capital coahuilense con sus éxitos.

Carín León en Saltillo: fecha, boletos y todos los detalles del concierto en el Estadio Olímpico
El nuevo frente frío y su masa de aire frío traerán temperaturas de hasta -10 grados en la República Mexicana.

Se aproxima gran Masa de Aire Frío a México; congelará con heladas de -15 grados y lluvias en estos estados
La Constancia de Situación Fiscal es un documento indispensable para acreditar el cumplimiento de las obligaciones tributarias en México.

SAT: Paso a paso para generar la Constancia de Situación Fiscal sin e.firma desde casa

El primer teaser de Amos del Universo confirma el regreso cinematográfico de He-Man. Fantasía, acción y nostalgia marcan una adaptación live action que llegará a cines en junio de 2026.

Regresa He-Man en live action... revelan primer avance de ‘Amos del Universo’

Mr. Iguana forma parte del elenco que se presentará en Saltillo, luego de su reciente aparición en funciones de la WWE en Estados Unidos.

Ruta Norte de Lucha Libre AAA hará parada en Saltillo el 21 de marzo