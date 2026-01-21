En pleito fiscal de Salinas Pliego, Sheinbaum dice que empresarios ya entendieron ‘pagar’

CDMX.- En el contexto del conflicto del empresario Ricardo Salinas Pliego con el gobierno por el pago de impuestos, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que la mayoría de los empresarios han entendido que el país atraviesa “un buen momento” y realizan sus contribuciones.

Durante su conferencia mañanera de este miércoles 21 de enero en Palacio Nacional, Sheinbaum declaró que ya no se está en el periodo neoliberal, cuando —dijo— se condonaban impuestos.

“Ya está en la Constitución, lo estableció el presidente López Obrador, que no se pueden condonar impuestos, que se tienen que pagar los impuestos y la mayoría lo ha entendido”, expresó.

La mandataria sostuvo que “la mayoría pagan” sus contribuciones y apuntó que, de no ser así, no se tendría la recaudación registrada en 2025.

“La gran mayoría de los empresarios, pequeños, medianos, grandes, han entendido que estamos en un nuevo momento en el país y que es importante seguir contribuyendo y contribuir bien, con lo que se debe pagar y lo que establece la ley, ni más ni menos”, dijo, al referirse también a solicitudes para que sean más claros los criterios con los cuales el SAT realiza auditorías.

Sobre la reunión con economistas realizada el sábado pasado en Palacio Nacional, Sheinbaum señaló que el objetivo fue “escuchar” la visión de académicos y analizar cómo impulsar crecimiento económico con justicia.

Indicó que en el encuentro se coincidió en la importancia de la inversión pública y privada, y mencionó que los aranceles de Estados Unidos habían generado en 2025 una situación particular para México, en un contexto global.

Sheinbaum añadió que se realizarán seminarios con académicos para escuchar sus puntos de vista y mantener el intercambio sobre políticas orientadas al crecimiento y la inversión. Con información de El Universal