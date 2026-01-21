En pleito fiscal de Salinas Pliego, Sheinbaum dice que empresarios ya entendieron ‘pagar’

+ Seguir en Seguir en Google
Noticias
/ 21 enero 2026
    En pleito fiscal de Salinas Pliego, Sheinbaum dice que empresarios ya entendieron ‘pagar’
    La mandataria sostuvo que “la mayoría pagan” sus contribuciones y que, de no ser así, no se tendría la recaudación registrada en 2025. /FOTO: CUARTOSCURO
Carlos M.M.
por Carlos M.M.

COMPARTIR

TEMAS


impuestos

Localizaciones


CDMX

Personajes


Claudia Sheinbaum

Organizaciones


Morena

En la mañanera, la Presidenta habló de recaudación, reglas fiscales y del mensaje que busca fijar hacia el sector privado: pagar lo que marca la ley

CDMX.- En el contexto del conflicto del empresario Ricardo Salinas Pliego con el gobierno por el pago de impuestos, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que la mayoría de los empresarios han entendido que el país atraviesa “un buen momento” y realizan sus contribuciones.

Durante su conferencia mañanera de este miércoles 21 de enero en Palacio Nacional, Sheinbaum declaró que ya no se está en el periodo neoliberal, cuando —dijo— se condonaban impuestos.

TE PUEDE INTERESAR: Sheinbaum pide investigar caso de Daysi, menor de 13 años que dio a luz en Chiapas

“Ya está en la Constitución, lo estableció el presidente López Obrador, que no se pueden condonar impuestos, que se tienen que pagar los impuestos y la mayoría lo ha entendido”, expresó.

La mandataria sostuvo que “la mayoría pagan” sus contribuciones y apuntó que, de no ser así, no se tendría la recaudación registrada en 2025.

TE PUEDE INTERESAR: Cae niño sicario de 13 años; dispara y hiere a joven de 17 en Tlatelolco

“La gran mayoría de los empresarios, pequeños, medianos, grandes, han entendido que estamos en un nuevo momento en el país y que es importante seguir contribuyendo y contribuir bien, con lo que se debe pagar y lo que establece la ley, ni más ni menos”, dijo, al referirse también a solicitudes para que sean más claros los criterios con los cuales el SAT realiza auditorías.

Sobre la reunión con economistas realizada el sábado pasado en Palacio Nacional, Sheinbaum señaló que el objetivo fue “escuchar” la visión de académicos y analizar cómo impulsar crecimiento económico con justicia.

TE PUEDE INTERESAR: Disminuyen 11% las muertes por homicidios en México: Inegi

Indicó que en el encuentro se coincidió en la importancia de la inversión pública y privada, y mencionó que los aranceles de Estados Unidos habían generado en 2025 una situación particular para México, en un contexto global.

Sheinbaum añadió que se realizarán seminarios con académicos para escuchar sus puntos de vista y mantener el intercambio sobre políticas orientadas al crecimiento y la inversión. Con información de El Universal

Google News

Sigue todas las noticias de vanguardia.com.mx en Google News

Sigue todas las noticias de vanguardia.com.mx en WhatsApp

Temas


impuestos

Localizaciones


CDMX

Personajes


Claudia Sheinbaum

Organizaciones


Morena

Carlos M.M.

Carlos M.M.

Carlos Eduardo Martínez Mirón (1992), editor y escritor con experiencia en diversos medios informativos, colaborando en las secciones de negocios, tecnología, internacional, entre otros. Ha trabajado como corrector y coeditor en proyectos editoriales tanto científicos como culturales, además de publicar obra propia y colaborar como ghost writter en títulos a nivel nacional.

Selección de los editores
García Harfuch y las redadas sin fin

García Harfuch y las redadas sin fin
true

Arriesga Sheinbaum la soberanía con tal de proteger a AMLO
Una balacera en la unidad habitacional de Tlatelolco dejó dos personas lesionadas, entre ellas un menor de 17 años y un policía. El presunto agresor es un niño de 13 años que fue detenido por la SSC.

Cae niño sicario de 13 años; dispara y hiere a joven de 17 en Tlatelolco
El exponente del regional mexicano llegará a la capital coahuilense con sus éxitos.

Carín León en Saltillo: fecha, boletos y todos los detalles del concierto en el Estadio Olímpico
El nuevo frente frío y su masa de aire frío traerán temperaturas de hasta -10 grados en la República Mexicana.

Se aproxima gran Masa de Aire Frío a México; congelará con heladas de -15 grados y lluvias en estos estados
La Constancia de Situación Fiscal es un documento indispensable para acreditar el cumplimiento de las obligaciones tributarias en México.

SAT: Paso a paso para generar la Constancia de Situación Fiscal sin e.firma desde casa

El primer teaser de Amos del Universo confirma el regreso cinematográfico de He-Man. Fantasía, acción y nostalgia marcan una adaptación live action que llegará a cines en junio de 2026.

Regresa He-Man en live action... revelan primer avance de ‘Amos del Universo’

Mr. Iguana forma parte del elenco que se presentará en Saltillo, luego de su reciente aparición en funciones de la WWE en Estados Unidos.

Ruta Norte de Lucha Libre AAA hará parada en Saltillo el 21 de marzo