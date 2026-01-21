Litio en México: Sheinbaum dice que ya hay tecnología, pero el costo frena su extracción

Noticias
/ 21 enero 2026
    Litio en México: Sheinbaum dice que ya hay tecnología, pero el costo frena su extracción
    Sheinbaum explicó que México cuenta con litio, pero que su presencia en arcilla vuelve más complejo y costoso su aprovechamiento. /FOTO: ESPECIAL
Carlos M.M.
por Carlos M.M.

Litio

Localizaciones


CDMX

Personajes


Claudia Sheinbaum

Organizaciones


SEGOB

El tema del litio volvió a la mañanera con un matiz clave: México sí tiene cómo extraerlo, pero el debate está en la viabilidad económica

CDMX.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que “ya hay tecnología” para extraer litio, aunque señaló que se está valorando el costo del proceso, al tratarse de un mineral presente en material arcilloso.

En su conferencia mañanera de este miércoles 21 de enero en Palacio Nacional, la mandataria destacó la invitación del G7 a México por el tema de minerales críticos y cadenas de suministro, en el marco de la discusión internacional sobre esos insumos.

Sheinbaum explicó que México cuenta con litio, pero que su presencia en arcilla vuelve más complejo y costoso su aprovechamiento. “El otro día me preguntaron que si ya teníamos la tecnología para sacar el litio y ya se tiene. El tema, pues es que se está valorando el costo de sacar litio de material arcilloso”, dijo.

La Presidenta añadió que el litio en arcilla implica un proceso más difícil que cuando el mineral se encuentra mezclado con arena, al describirlo como un material “como barro” revuelto con litio.

En sus declaraciones, Sheinbaum señaló que, así como el petróleo sigue siendo “uno de los temas principales”, los materiales críticos se han vuelto relevantes por ser parte del suministro básico para la fabricación de múltiples productos, en particular del sector electrónico.

Indicó que el litio es considerado un material crítico por su papel en tecnologías asociadas a energías renovables y a la movilidad, entre ellas baterías, turbinas eólicas, paneles fotovoltaicos y vehículos eléctricos.

En el mismo contexto, mencionó que en un escenario en el que la globalización “se ha puesto en duda” por los aranceles del presidente Donald Trump y una visión más proteccionista, los materiales críticos y las tierras raras ganan peso en las cadenas de suministro.

Con ese panorama, la mandataria centró el tema en la evaluación de costos de extracción del litio en México, al tiempo que lo vinculó con el interés internacional por minerales considerados estratégicos. Con información de El Universal

Carlos M.M.

Carlos M.M.

Carlos Eduardo Martínez Mirón (1992), editor y escritor con experiencia en diversos medios informativos, colaborando en las secciones de negocios, tecnología, internacional, entre otros. Ha trabajado como corrector y coeditor en proyectos editoriales tanto científicos como culturales, además de publicar obra propia y colaborar como ghost writter en títulos a nivel nacional.

