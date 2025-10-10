Adidas pagará por plagiar huaraches oaxaqueños: logran acuerdo con artesanos

CDMX.- Luego de que la marca deportiva Adidas ofreciera una disculpa pública por el plagio de diseños de huaraches artesanales originarios de Oaxaca, la Secretaría de Cultura federal confirmó que se alcanzó un acuerdo de resarcimiento con la comunidad afectada.

La subsecretaria de Desarrollo Cultural, Marina Núñez Bespalova, informó que en el proceso participaron el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) y el Instituto Nacional del Derecho de Autor (Indautor), que acompañaron las reuniones entre la empresa y los artesanos conforme a la legislación vigente.

“Hubo reuniones con la comunidad afectada; en esas reuniones acompañó el IMPI y el Indautor, que son las dos instancias que se encargan de ello, de acuerdo a la ley, y se llegó a varios acuerdos con la marca. El acuerdo de resarcimiento todavía no se puede anunciar públicamente, pero incluye algunas infraestructuras que pidió la propia comunidad”, explicó Núñez Bespalova.

La funcionaria detalló que el contrato ya fue firmado y contempla también la posibilidad de una colaboración futura entre los artesanos y la empresa. Además, aseguró que los tenis en cuestión fueron retirados del mercado apenas una semana después de que se detectara la apropiación indebida de los diseños. “No, no, esos zapatos se bajaron del mercado de inmediato, a la semana se bajaron”, puntualizó.

El caso de los huaraches oaxaqueños se suma a una serie de denuncias contra empresas internacionales acusadas de usar sin autorización elementos culturales y textiles de comunidades indígenas mexicanas, lo que ha impulsado la creación de mecanismos legales para la protección del patrimonio cultural inmaterial. Con información de El Universal