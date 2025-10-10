Alistan en aduanas 14 laboratorios contra huachicol fiscal

Tras revelarse una red de huachicol fiscal en la que estaban involucrados mandos de la Marina y personal de Aduanas, ayer se anunció la instalación de 14 laboratorios móviles para analizar los hidrocarburos importados.

Fernando Angli, director general de operaciones aduaneras de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), detalló que siete unidades serán para aduanas fronterizas y otras siete para puertos.

“Estos laboratorios exclusivamente son para hidrocarburos, para poder determinar qué tipo de hidrocarburos están”, dijo tras su participación en el Congreso Anual de la Asociación Mexicana de Agentes Navieros (AMANAC).

“Hay la tecnología, lo que no había era el equipamiento”.

Si bien no se detalló el monto de inversión, se espera que estos laboratorios permitan detectar de manera más ágil el tipo de hidrocarburo contenido en las importaciones.

Actualmente, las pruebas realizadas se envían a un laboratorio central, pero los tiempos de espera son de al menos 24 horas.

El funcionario de la ANAM rechazó que, al momento, en su administración se haya detectado algún caso de huachicol fiscal.

“Desde que yo llegué no hemos tenido ni una sola ocurrencia de huachicol.

“No sé cómo estaba antes, no me gustaría hablar para no entorpecer nada, pero de abril, mayo en que yo llegué, a la fecha, no ha habido ningún problema”, dijo el funcionario de ANAM.