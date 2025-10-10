Alistan en aduanas 14 laboratorios contra huachicol fiscal

México
/ 10 octubre 2025
    Alistan en aduanas 14 laboratorios contra huachicol fiscal
    Estos laboratorios exclusivamente son para hidrocarburos, para poder determinar qué tipo de hidrocarburos están. FOTO: REFORMA

Siete unidades serán para aduanas fronterizas y otras siete para puertos

Tras revelarse una red de huachicol fiscal en la que estaban involucrados mandos de la Marina y personal de Aduanas, ayer se anunció la instalación de 14 laboratorios móviles para analizar los hidrocarburos importados.

Fernando Angli, director general de operaciones aduaneras de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), detalló que siete unidades serán para aduanas fronterizas y otras siete para puertos.

TE PUEDE INTERESAR: Reserva C5 llamada que inició operativo en rancho Izaguirre

“Estos laboratorios exclusivamente son para hidrocarburos, para poder determinar qué tipo de hidrocarburos están”, dijo tras su participación en el Congreso Anual de la Asociación Mexicana de Agentes Navieros (AMANAC).

“Hay la tecnología, lo que no había era el equipamiento”.

Si bien no se detalló el monto de inversión, se espera que estos laboratorios permitan detectar de manera más ágil el tipo de hidrocarburo contenido en las importaciones.

Actualmente, las pruebas realizadas se envían a un laboratorio central, pero los tiempos de espera son de al menos 24 horas.

El funcionario de la ANAM rechazó que, al momento, en su administración se haya detectado algún caso de huachicol fiscal.

“Desde que yo llegué no hemos tenido ni una sola ocurrencia de huachicol.

“No sé cómo estaba antes, no me gustaría hablar para no entorpecer nada, pero de abril, mayo en que yo llegué, a la fecha, no ha habido ningún problema”, dijo el funcionario de ANAM.

Temas


4T
Huachicol
Reforma Fiscal

true

Reforma

Reforma es un diario de noticias y avisos de ocasión de circulación nacional, con un periódico impreso y un sitio en línea editados por el Grupo Reforma se imprime en la Ciudad de México y es editado por el Grupo Reforma. Circula desde el 20 de noviembre de 1993. Su director es Alejandro Junco Elizondo y el director editorial es Juan E. Pardinas.

COMENTARIOS

Selección de los editores
‘La Mera Mera’ es una tarjeta que otorga el gobierno de Coahuila, en manos de Manolo Jiménez, que busca brindar apoyo a las familias de escasos recursos.

¿Habrá nueva etapa de registro para tramitar la tarjeta ‘La Mera Mera’ en Coahuila? Esto se sabe
Morena expulsó al exsecretario de Seguridad de Tabasco, Hernán Bermúdez Requena, tras ser acusado de presuntos vínculos con el crimen organizado y enfrentar procesos judiciales por delitos como secuestro agravado y delincuencia organizada

Luisa María Alcalde confirma expulsión de Morena de Hernán Bermúdez Requena
Esperan que en lo que resta del año siga aumentando el porcentaje de cumplimiento de ciudadanos.

Avanza recaudación por placas a un 53% en Coahuila; supera 2 mil millones de pesos
Lex Ashton ejecutó un ataque armado en el CCH Sur de la UNAM contra uno de sus compañeros, provocándole la muerte, el pasado 22 de septiembre.

Fiscalía de CDMX detiene a Lex Ashton por homicidio en CCH Sur; estaba hospitalizado
Este modelo busca garantizar transparencia, equidad y acceso real a una vivienda digna

Conavi anuncia tercera etapa del registro para la Vivienda del Bienestar 2025: fechas, módulos y requisitos
El periodista Carlos Jiménez difundió fotografías de los presuntos responsables del asesinato de Fede Dorcaz.

Publican FOTOS de presuntos asesinos de Fede Dorcaz, miembro del programa Hoy
LeBron James anunció su participación en una campaña para una marca de coñac y todo mundo pensó que reunió a la prensa para anunciar que se va.

Demanda aficionado a LeBron por causarle daño psicológico al no retirarse del basquetbol
Los críticos, sin embargo, señalan acciones como el bombardeo de instalaciones nucleares iraníes en junio , las reflexiones sobre arrebatarle Groenlandia a Dinamarca y el cambio de nombre del Departamento de Defensa al Departamento de Guerra como razones por las que no debería haber sido considerado para el codiciado premio.

¿Por qué Trump no recibió el Premio Nobel de la Paz por el acuerdo de alto al fuego entre Israel y Hamás?