Alcalde de Alvarado, Veracruz organiza millonaria fiesta de XV años; afirma que obtuvo ‘precio especial’

El alcalde del municipio de Alvarado, Veracruz, Alberto ‘Beto’ Cobos presuntamente está relacionado con el presunto festejo millonario de los XV años de su hija con un evento de temática circense durante los primeros días de mayo de 2026. De acuerdo con los videos que se viralizaron se mostraron carpas gigantes, iluminación profesional y espectáculos en vivo; sin embargo, la fiesta generó críticas entre usuarios de internet y habitantes del municipio en cuestión, ya que ha enfrentado los efectos de apagones por el calor extremo, lo que conlleva a alimentos y medicamentos echados a perder, así como actividades cotidianas interrumpidas.

Aludió sorprenderle los comentarios que originó la fiesta, por lo que afirmó que terminará con las especulaciones: “Un evento de esta magnitud no se improvisa en un par de meses; requiere por lo menos de dos a tres años de planeación y ahorro, bendito Dios, siempre he tenido diversos trabajos en varios rubros y niveles; “Siempre he contado con buenos trabajos y, sobretodo con amigos verdaderos que nos aprecian por lo que somos y no por lo que eres o puedas llegar a tener. “Quiero agradecer profundamente a quienes hicieron esto posible: al gran amigo que nos dio un precio especial en la carpa, al del audio, al de la cabina, carritos de bebidas y a quien generosamente nos regaló la música”, afirmó el edil veracruzano.

Posteriormente, publicó una serie de negocios y personas que le apoyaron para la realización del evento, señalando que “me quedo con la satisfacción de haber disfrutado a mi hija en nuestra tierra, rodeado de familia y de amigos reales”.

No obstante, Cobos afirmó que la fiesta no implicó un gasto excesivo porque los proveedores le otorgaron descuentos significativos, permitiendo un montaje con costo más bajo al aparente; sin embargo, no detalló los montos ni presentó documentos para respaldar la versión, aclrando que los recursos utilizado provenían de su patrimonio personal o recursos públicos. APAGONES EN ALVARADO, VERACRUZ Vecinos del municipio de Alvarado han denunciado las fallas recurrentes en el suministro de energía eléctrica, la cual se agrava con las altas temperaturas por las olas de calor. Usuarios cuestionaron en redes sociales el origen de los recursos para el evento millonario en un contexto de apagones.

Sin embargo, el alcalde Cobos, ni Comisión Federal de Electricidad (CFE) han emitido ningún pronunciamiento público sobre las acciones para atender la crisis de suministro eléctrico en las colonias afectadas. La única comunicación de Cobos en redes sociales fue la justificación de los gastos de la fiesta.

LAS FIESTAS MILLONARIAS DE LA 4T El contratista de Pemex, Juan Carlos Guerrero organizó en Tabasco los XV años de su hija con un gasto, según estimaron medios de comunicación, de más de 50 millones de pesos. La diputada de Morena por Veracruz, Bertha Ahued fue señalada por la celebración de una ‘pre-boda’ de su hija en España con un costo aproximado de 7 millones de pesos. La llamada ‘austeridad republicana’ impulsada por el movimiento político en el gobierno federal no es congruente con estas celebraciones privadas valuadas en los millones de pesos.

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