Pemex denuncia a la anfitriona de la fiesta millonaria de XV años de su hija

Guillén Ávalos, quien tiene el cargo de auxiliar técnico “B”, por el que recibe un salario mensual neto de 38 mil pesos, organizó una fastuosa fiesta de XV años para su hija —la cual, de acuerdo cálculos extraoficiales, pudo tener un costo cercano a los 40 millones de pesos.

Petróleos Mexicanos ( Pemex ) informó que el pasado martes 4 de abril presentó una denuncia ante la Unidad de Responsabilidades de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno en contra de Virginia Guillén Ávalos, quien es empleada de la empresa productiva del Estado, para que —con base en sus facultades— determine lo correspondiente.

Este martes, EL UNIVERSAL reveló que Guillén Ávalos ha adquirido casas, terrenos y una camioneta BMW con pago de contado y omitió reportar qué pasó con estos bienes en su última declaración.

Guillén Ávalos es esposa de Juan Carlos Guerrero Rojas, un empresario de Tabasco y contratista de Pemex, cuya hija María Fernanda tuvo una lujosa celebración de XV años en marzo pasado en Tabasco.

Galilea Montijo condujo el evento, el cual contó con la participación de artistas como Belinda y el colombiano J Balvin.

En la plataforma Nómina Transparente, a cargo de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, se indica que “Vicky” —como le dicen familiares y amigos— trabaja como auxiliar técnico “B” en Pemex Exploración y Producción (PEP).

Detalla que por este puesto percibe un salario mensual bruto de 54 mil 668 pesos, de los cuales, su salario neto es de 38 mil 008.76 pesos.

Dueña de tres casasEn su declaración patrimonial del año pasado, Virginia Guillén Ávalos únicamente reportó ingresos anuales por su trabajo en Petróleos Mexicanos por 581 mil pesos, y ningún otro ingreso extra.

Además, no reportó tener ninguna cuenta bancaria ni tampoco tarjetas de crédito.

Sin embargo, en su declaración de 2021, Guillén Ávalos informó ser dueña de diversos bienes, como casas, terrenos, e incluso un automóvil de lujo BMW, el cual pagó de contado.

En su declaración patrimonial de ese año, la trabajadora de Pemex detalló que era dueña de una casa de 171 metros con valor de 717 mil pesos que había adquirido en 2008 por medio de un crédito hipotecario del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM).

También informó que el 20 de agosto de 2018 compró de contado una casa con un valor de 896 mil 347 pesos.Un mes después, en septiembre de ese año, compró también de contado un terreno de 2 mil 268 metros por 238 mil 234 pesos.

Además, informó que era dueña de otra casa que le fue donada en 1990 con una extensión de 215 metros.

La trabajadora de Pemex detalló que también compró de contado en 2001 un terreno de 194 metros por 15 mil 520 pesos.

Pagó de contado un BMW de casi 900 mil pesosEn su declaración patrimonial de hace cinco años, Virginia Guillén Ávalos informó que en diciembre de 2014 compró de contado un vehículo BMW último modelo con un valor de 829 mil 900 pesos.

La trabajadora de Petróleos Mexicanos reportó ser dueña de una cuenta de ahorros, otra cuenta de depósito a plazos y una más de nómina, sin que se hicieran públicos los respectivos montos.

En su última declaración patrimonial, no detalló si estos bienes siguen bajo su propiedad o si los vendió, arrendó o cedió.

Deben declarar si venden, rentan o cedenEn el instructivo de llenado de la declaración patrimonial, la Secretaría Anticorrupción advierte a todos los funcionarios del gobierno federal que, en caso de venta, arrendamiento o donación de un inmueble, se debe incluir.

“En caso de baja del inmueble incluir motivo. Elegir la razón por la cual se da de baja: venta, donación, siniestro u otro. Especifique”.

”Por enajenación de bienes [después de impuestos]. Proporcionar el monto neto recibido durante el año inmediato anterior, por la venta de algún bien inmueble, vehículo y/o mueble”.

Datos

* 829 mil 900 pesos es el costo del vehículo BMW que la funcionaria de Pemex adquirió de contado en 2014.

* 896 mil 347 pesos es el valor de una casa que Virginia Guillén compró de contado el 20 de agosto de 2018.