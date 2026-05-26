Exigen al gobierno de Nuevo León asignar recursos para combatir al gusano barredor

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    Exigen al gobierno de Nuevo León asignar recursos para combatir al gusano barredor
    El diputado local panista Ignacio Castellanos recordó que ha promovido exhortos para asignar un presupuesto emergente destinado a medicamentos. Cuartoscuro

Advierten que el problema ya no se limita al sur del estado y que existen reportes en otras regiones

MONTERREY, NL.- Ante el aumento de casos de gusano barrenador en Nuevo León, el diputado local panista Ignacio Castellanos urgió al gobierno estatal a destinar recursos extraordinarios para combatir la plaga y apoyar a los productores afectados.

El legislador advirtió que el problema ya no se limita al sur del estado y que existen reportes en otras regiones, por lo que consideró necesario actuar de inmediato para evitar mayores afectaciones.

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“Ya no es una amenaza, ya está aquí, ya llegó. Se encuentra afectado todo el sur del estado”, señaló Castellanos, quien alertó que la plaga puede impactar no sólo al ganado, sino también a la fauna silvestre, animales domésticos e incluso a las personas.

El panista recordó que previamente ha promovido exhortos para que se asigne un presupuesto emergente destinado a medicamentos, subsidios y apoyos para los ganaderos que enfrentan esta situación.

LLAMAN DE URGENCIA A ATENDER LA EMERGENCIA

Según expuso, otras entidades ya han destinado recursos para atender el problema.

Como ejemplo, mencionó que Coahuila asignó 15 millones de pesos para reforzar medidas de control y apoyo al sector, mientras que en Tamaulipas destinó 18 millones de pesos.

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Castellanos consideró incomprensible que en Nuevo León no se haya anunciado una partida similar pese a la capacidad presupuestal del estado y reiteró el llamado a atender la emergencia de manera inmediata.

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