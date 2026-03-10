‘Alito’ anuncia ofensiva legal contra plan B electoral y acusa intento de ‘golpe de Estado’

/ 10 marzo 2026
    ‘Alito’ anuncia ofensiva legal contra plan B electoral y acusa intento de ‘golpe de Estado’
    Anticipan que, de avanzar un “plan B”, la ruta jurídica sería presentada de manera coordinada con otras fuerzas políticas. CUARTOSCURO
El Universal
por El Universal

Alejandro Moreno sostiene que impugnará cualquier cambio que, a su juicio, rebase la Constitución

CDMX.- El presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno, adelantó que, si la presidenta Claudia Sheinbaum envía una nueva propuesta de reforma electoral al Congreso como “plan B” ante el rechazo al proyecto actual, buscará presentar acciones de inconstitucionalidad en conjunto con otros partidos.

En conferencia de prensa en la Cámara de Diputados, el dirigente priista señaló que, si las leyes que se presenten o pretendan aprobar no están apegadas a la Constitución, recurrirán a los mecanismos legales disponibles para impugnarlas.

“Si aún presentando el plan b, las leyes que presentan o que pretendan aprobar no están apegadas a la Constitución y a la ley, vamos a presentar acciones de inconstitucionalidad, como dirigente del partido, y vamos a construir con todos los representantes y con todos los partidos políticos para presentarlas, porque no podemos permitir que se dé un golpe de Estado, eso sería un golpe de Estado”, dijo.

Moreno también se refirió a la iniciativa “Salvemos la Democracia”, que, de acuerdo con el presidente de la Comisión de Reforma Político-Electoral, Víctor Hugo Lobo, es la única que cumplió con los requisitos y será dictaminada en las próximas semanas.

Aunque afirmó que cualquier propuesta que fortalezca el sistema democrático sería respaldada por su partido, sostuvo que dicha iniciativa no tendría viabilidad legislativa por falta de votos. “Está claro que sí hay una reforma alterna que fortalezca la democracia (...) está claro que no va a pasar”, afirmó, al insistir en que el tema central para su bancada es rechazar la reforma promovida por Morena, a la que llamó “ley Maduro”.

En ese marco, el dirigente priista reiteró su postura de oposición frente a la iniciativa que se discute y anticipó que, de avanzar un “plan B”, la ruta jurídica sería presentada de manera coordinada con otras fuerzas políticas.

En otro tema, lamentó que México no haya sido invitado a la Cumbre Escudo de las Américas, organizada por el presidente estadounidense Donald Trump, para analizar estrategias de combate a los cárteles de la droga.

“Es terrible lo que le sucedió al país (...) no hay confianza”, señaló, y afirmó que se requiere “investigar, sancionar, perseguir y entregar a los ‘narcopolíticos’ de Morena”, además de impulsar operaciones de cooperación y coordinación regional, al sostener que ello “no tiene nada que ver con la soberanía”.

