Este miércoles, el Presidente Andrés Manuel López Obrador envió a la Cámara de Diputados su iniciativa preferente de reforma a la ley de la Guardia Nacional, y no el 1 de septiembre, como había informado con anterioridad.

Además, de acuerdo a la ley este tipo de iniciativas se deben entregar hasta que inicie el período ordinario de sesiones.

El documento será turnado a las comisiones respectivas para su análisis y discusión.

Las iniciativa además incluye un estudio sobre el impacto presupuestal que estas reformas tendrán para el Gobierno federal, de acuerdo a información compartida por el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna.

AMLO ha defendido lo que sería una militarización de la seguridad pública, al afirmar que no se trata de una militarización en sí, además de que ya no se trata del mismo ejército de la Guerra sucia: “Es un Ejército profesional, que respeta los derechos humanos y basta ver sus acciones para ver que no mentimos”, dijo.