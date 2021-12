AMLO anuncia vacunación de refuerzo universal

“Va a haber vacuna de refuerzo en todos los casos y tenemos las vacunas suficientes“, aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Ya lo estamos haciendo. Empezamos con adultos mayores de 60 hacia adelante y va a ser universal. Y luego vamos con maestros, como comenzamos”, refirió esta mañana el mandatario.

Y detalló que el gobierno ha destinado alrededor de 40 mil millones de pesos a la adquisición de vacunas. “Ocupamos el lugar 7 en el mundo en disponibilidad de vacunas“, afirmó.

Relacionado: Países pobres aún no tienen vacunas; OMS advierte por acaparamiento

“Lo que está demostrado es que lo que protege es la vacuna. Y que tenemos que buscar que todos se vacunen, que no se quede nadie sin vacunarse. Está probado que los que lamentablemente se están hospitalizando y fallecen es porque no están vacunados. Es un porcentaje considerable. Los que lo están pensando que ya no lo sigan pensando, que se vacunen porque hay que protegernos y sí viene la vacuna de refuerzo y viene también para el caso de los maestros”, adelantó.

“El propósito es: primero rezagados... esto nos pasa en los lugares más apartados... segundo, adultos mayores; tercero los jóvenes, ya estamos vacunando, de 15 a 17, ahí es Pfizer, la vacuna de refuerzo es AstraZeneca. Quienes tienen un problema, enfermedad crónica, discapacidad, todos son prioritarios para la vacuna, pero va de acuerdo con un programa”, abundó.

Más para leer: OMS a favor de vacunación COVID infantil, pero no de inmunización obligatoria para adultos

AMLO refirió que Estados Unidos ha donado a México 11 millones de dosis y nuestro país ha hecho lo propio donando a países pobres de América Latina y el Caribe.

No es necesaria, dijo Gatell

En su momento subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, señaló que ante la expectativa de un refuerzo a la población en general, afirmó que no existe evidencia concluyente para recomendar refuerzos de forma generalizada.

López-Gatell aclaró que la dosis de refuerzo para los mayores de 60 años será una sola y se utilizará Astrazeneca en todos los casos.

Iniciarán con las personas vacunadas antes de junio de 2021.

Con información de medios