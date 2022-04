AMLO celebra resultado de consulta de revocación: ‘nunca los voy a traicionar’, dice

De igual forma envió un mensaje a los “ conservadores ” y expresó que nunca se había llevado a acabo un ejercicio de esta naturaleza: ” Obtuve más votos ahora para que yo continúe, que en el 2006, que aunque hubo fraude, me dejaron 14 millones, y ahora se calcula que más de 15 millones es la proyección, y más que los que obtuve en el 2012”, expresó AMLO.

Amor con amor de paga, nunca los voy a traicionar. Me quedo y vamos a continuar con la transformación del país.

Y expresó que obtuvo más votos que Ricardo Anaya y Meade en las pasadas elecciones.

De igual forma, dijo que en contra hubo un millón y medio, por lo que fue una buena jornada.

“Lo esencial es que estamos haciendo valer la democracia, si el día de mañana gana un presidente y a los dos años se demuestra que incumple con su responsabilidad, que roba, ya existe en la Constitución este ejercicio de revocación de mandato”, acotó.

Y expresó que ojalá los presidentes futuros se comprometan a que aun sin ganar el 40% de votos, es decir aunque no sea vinculatoria, si se pierde en un ejercicio de revocación se deje el poder, “pues no se puede gobernar sin el apoyo del pueblo, eso no es democracia”.

Finalmente a los “conservadores” los llamó a la reflexión, ya que en la democracia se “gana o se pierde, y no optar por la abstención, decir que ‘como voy a perder, no participo’”.

“Quiero la democracia cuando me conviene, cuando voy a sacar provecho, cuando voy a mantener o acrecentar mis privilegio”, externó.

“Pero la democracia es lo contrario, el poder del pueblo, el mandar obedeciendo y sirviendo al pueblo. Y no olvidar que el pueblo es nuestro amo, y él pone y él quita”, apuntó.

“No me voy a pasar, porque soy demócrata, y no estoy a favor de la reelección”.

Y subrayó que aun falta mucho por hacer: “Hacer más entre todos significa darle preferencia a la gente humilde, hay que ser humanista y llevar a la práctica el amor a los demás”, finalizó.