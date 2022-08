Este día, el titular de la Secretaría de Gobernación, Adán Augusto López, confirmó que el próximo 1 de septiembre el Presidente López Obrador enviará a la Cámara de Diputados una iniciativa preferente para que la Guardia Nacional quede bajo el control operativo y administrativo de la Secretaría de la Defensa Nacional.

Lo anterior para “dotar a México de una institución efectiva y capaz de garantizar la seguridad en la persona y bienes de todos los ciudadanos”.

Publicidad

TE PUEDE INTERESAR: ‘Rescate de mineros tardaría de 6 a 11 meses’; familias de ‘El Pinabete’ rechazan propuesta de CNPC

“Si me preguntan por qué la Guardia Nacional tiene que estar bajo el control operativo y administrativo del Ejército mexicano, pues yo les diría simplemente porque no hay una institución tan profesional, tan honesta y tan transparente como esa”, dijo el encargado de la política interna de la nación, y puntualizó que “el Ejército mexicano ha evolucionado no es el de la noche oscura de Tlatelolco o de la guerra sucia, sino una corporación profesional que respeta los derechos humanos”.