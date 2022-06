AMLO: ‘Pierden su dinero’ los políticos que intentan comprar el voto de la ciudadanía

El presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró esta mañana su confianza en ‘el pueblo’ y las decisiones que ha tomado recientemente en las elecciones, pese a que la oposición continúa comprando el voto con despensas, señaló.

Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, López Obrador fue cuestionado respecto a su postura frente a las supuestas acciones ilícitas de proselitismo en las próximas elecciones; a lo que AMLO recordó cómo en general la mejor forma de combatir ‘la compra de votos’ es saliendo a ejercer el derecho por el.

AMLO REITERA CONFIANZA EN MEXICANOS

AMLO reiteró que llegó a la presidencia gracias al apoyo de los mexicanos que buscan un cambio en el país, además señaló que lo hizo sin el apoyo de los medios de comunicación.

Recordó también que la oposición en su momento lanzó diversas campañas en su contra donde lo acusaban de ser un populista y representar un peligro para México ‘y al final la gente decidió, porque el pueblo es mucha pieza’, aseveró.

¡PIERDEN SU DINERO!

En este sentido, López Obrador sentenció que ‘pierden su dinero’ los políticos que intentan comprar el voto de la ciudadanía.

“Ya no funciona eso. No funciona. Eso antes funcionaba y eso no en todos lados”, dijo.

“Sí me tocó (ver) cómo en las vísperas de las elecciones repartían despensas y pollos y patos y chivos, borregos, puercos, cochinos, marranos, todo eso lo vivimos ¿no?”, señaló.

Sin embargo, el Presidente aseguró que los mexicanos han demostrado que están interesados en el cambio y la transformación.

“Ya eso no funciona. Acaban de haber elecciones. Estoy seguro que hubo compra de votos en algunos lugares y no les funcionó.

Y lo mejor es que la gente salga a votar, porque cuando hay compra de voto les puede funcionar si hay abstención”, explicó.

Detalló que el compro de votos no representa un porcentaje alto del padrón electoral y la forma de combatirlo es saliendo todos a votar.

¿Qué le preguntaron exactamente a López Obrador?

Una reportera de Coahuila señaló que en el estado, se hacen actos de proselitismo sin ninguna consecuencia, como la entrega de despensas, dinero en efectivo, materiales de construcción, entre otras cosas.

“Soy del estado de Coahuila, trabajé en medios de comunicación allá y conozco a la perfección la forma en la que se manejan en contubernio y coordinación con el gobierno, que en este caso es priísta y que ha siudo priísta toda la vida.

Vienen elecciones en 2023 y espero que por fin se pueda sacar a esta hegemonía priísta en el estado, así como en el Estado de México (...) pero algunos funcionarios allá en el estado de Coahuila, están repartiendo apoyos de parte del PRI”, señaló la periodista Alejandra Salazar.

En este mismo sentido, aseveró que estos actos proselitistas los llevan a cabo sin respetar a los funcionarios de otros municipios.

“Como es el caso de la alcaldesa Tania Flores que ella es de Morena. Llegan en camiones y distribuyen ‘a la brava’ los apoyos sin contar por supuesto con las personas que se encuentran coordinando todo eso y lo están haciendo a manera de proselitismo anticipado”.

“¿Qué postura puede tener usted respecto a estas elecciones que se vienen. En mi caso hablo especialmente del estado de Coahuila que necesitamos bastante apoyo porque todos los medios de comunicación están vendidos hacia el PRI y están desinformando de una manera impresionante”, finalizó.