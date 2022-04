AMLO propone reducir a 20% la participación para que próximas consultas sean vinculatorias

El presidente Andrés Manuel López Obrador propondrá que las próximas consultas de revocación de mandato sean vinculatorias solo con el 20 por ciento de la participación ciudadana inscrita en la Lista Nominal del INE y no con el 40, como actualmente señala la Constitución Mexicana.

Durante la conferencia de prensa matutina de este lunes, el mandatario aseguró que esta iniciativa tiene como objetivo facilitar que las consultas de revocación sean vinculatorias y adelantó que la propuesta se incluirá en la Reforma Electoral que presentará en los próximos meses.

“Con la reforma que vamos a presentar se van a considerar algunos aspectos para facilitar el que pueda ser vinculatoria. Pensamos que es muy alto lo del 40 por ciento de participación. Ahora participó mucha gente, pero no pasó del 18 por ciento. Entonces sí podría reducirse, que no sea el 40, que sea el 30 y si se puede el 20, eso sería lo mejor”, dijo AMLO desde Palacio Nacional.

“Si no es posible reducir el porcentaje de participación para que sea vinculatoria la consulta, quedaría también a la voluntad del presidente, sea hombre o mujer. Yo dije que no importaba si no votaba el 40 por ciento de los ciudadanos, que si perdía, me iba. No se puede gobernar sin el respaldo de los ciudadanos”, añadió.

Actualmente, para que una consulta de revocación de mandato sea vinculatoria, deben participar al menos 40 por ciento de los ciudadanos inscritos en la Lista Nominal de Electores.

De acuerdo a esta disposición, para que la consulta realizada este 10 de abril hubiera sido válida, tendrían que haber votado 37 millones 129 mil 287 ciudadanos.

