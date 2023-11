AMLO tacha de politiquería a la caravana de damnificados por ‘Otis’ en Acapulco. ¿Xóchitl Gálvez está detrás de todo?

“ Pues es que es suficiente, no hay límite , es todo lo que se necesite para reconstruir la actividad económica , turística de Acapulco , atendiendo a todos con preferencia a la gente más pobre, más necesitada, que es lo que estamos haciendo ”.

¿XÓCHITL GÁLVEZ ENCABEZÓ LA MARCHA?

Aseguró que la marcha a la Ciudad de México fue convocada por integrantes del PRD y simpatizantes de la aspirante presidencial del Frente Amplio, Xóchitl Gálvez.

“No estoy inventando nada, no estoy levantando ningún falso, quien convocó, entre otros, fue este señor (Guadalupe Acosta) Naranjo, del PRD, y otros simpatizantes de la señora Xóchitl Gálvez, pero están en su derecho, pero sí estamos nosotros haciendo nuestro trabajo y no van a faltar recursos”, insistió.

Habitantes de Acapulco, entre ellos una decena de locatarios e integrantes de partidos políticos, partieron ayer del puerto turístico rumbo a la Capital del País para exigir recursos etiquetados en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2024 y se destinen a reparar los daños de ‘Otis’.