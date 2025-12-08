Caen proveedores del gobierno: multas e inhabilitaciones por contratos irregulares

/ 8 diciembre 2025
    Caen proveedores del gobierno: multas e inhabilitaciones por contratos irregulares
    La sanción fue tras detectarse irregularidades en contratos con el sector agua, infraestructura y salud. /FOTO: ESPECIAL
Carlos M.M.
por Carlos M.M.

Las sanciones fueron impuestas por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno y por diversos órganos internos de control

CDMX.- La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno informó la inhabilitación de Santiago López Pérez, así como de las empresas Instalaciones Eléctricas Industriales MT, S.A. de C.V.; Tameztec, S.A. de C.V.; C- Gallegos, S.A. de C.V.; Construcciones San Benito, S.A. de C.V.; y Grupo Corporativo C y C, S.A. de C.V., para participar, directa o indirectamente, en procedimientos de contratación con la Administración Pública Federal (APF).

Mediante un comunicado, la dependencia precisó que a López Pérez, así como a las empresas Instalaciones Eléctricas Industriales MT y Tameztec, se les impuso a cada uno una multa de 977 mil 130 pesos y una inhabilitación por un año con seis meses, por proporcionar información falsa en contratos adjudicados por la Comisión del Agua del Estado de México (CAEM).

TE PUEDE INTERESAR: ‘No hablamos de eso’: Sheinbaum cierra la puerta al caso del hijo de ‘El Chapo’ ante Trump

Los contratos involucrados corresponden a los números CAEM-DGIG-PROAGUA-061-24-AD, CAEM-DGIG-PROAGUA-045-24-CS y CAEM-DGIG-PROAGUA-047-24-CS, los cuales fueron adjudicados de manera directa. Las notificaciones de las sanciones se realizaron entre el 27 de noviembre y el 1 de diciembre de 2025, y fueron publicadas en fechas recientes en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

Por otra parte, el Órgano Interno de Control (OIC) en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) sancionó a Grupo Corporativo C y C, S.A. de C.V. con una multa de 663 mil 918 pesos y una inhabilitación por un año con un mes, por presentar información falsa en la Adjudicación Directa AA-050GYR026-E378-2022, relacionada con la adquisición de material terapéutico.

TE PUEDE INTERESAR: Sheinbaum conquista a The New York Times por su estilo con bordados indígenas

En este caso, la irregularidad consistió en la presentación de una carta de respaldo apócrifa. La notificación de la sanción se realizó el 27 de noviembre de 2025 y su publicación en el DOF se efectuó este mismo mes.

Asimismo, el OIC en la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) sancionó a las empresas C- Gallegos, S.A. de C.V. y Construcciones San Benito, S.A. de C.V., con multas de 157 mil 685 pesos y tres meses de inhabilitación para cada una, por no formalizar el contrato que les fue adjudicado en una licitación pública nacional para la conservación de tramos carreteros.

TE PUEDE INTERESAR: Llegan las prepas digitales del gobierno federal para ampliar cobertura en media superior

Dichas empresas participaron de manera conjunta en la Licitación Pública Nacional número LO-0099000938-E115-2022; sin embargo, por causas imputables a ambas, se omitió la firma del contrato, por lo que fueron sancionadas conforme a la normatividad vigente.

La Secretaría Anticorrupción precisó que todas las personas físicas y morales sancionadas ya fueron inscritas en el Directorio de Proveedores y Contratistas Sancionados, lo que les impide participar en futuras contrataciones con el Gobierno de México mientras se mantengan vigentes las resoluciones.

Finalmente, la dependencia señaló que las sanciones se impusieron con base en criterios de legalidad, proporcionalidad y gravedad de la falta, subrayó que los involucrados tienen derecho a impugnar las resoluciones y reiteró que defenderá las sanciones impuestas en protección del interés público y la integridad de las compras gubernamentales. Con información de El Universal

Carlos M.M.

Carlos Eduardo Martínez Mirón (1992), editor y escritor con experiencia en diversos medios informativos, colaborando en las secciones de negocios, tecnología, internacional, entre otros. Ha trabajado como corrector y coeditor en proyectos editoriales tanto científicos como culturales, además de publicar obra propia y colaborar como ghost writter en títulos a nivel nacional.

