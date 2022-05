Aparece Salazar en Palacio tras amago de AMLO; tenso camino a Cumbre de las Américas

CDMX.- El embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, asistió ayer a Palacio Nacional tras el amago del presidente Andrés Manuel López Obrador de no asistir a la Cumbre de las Américas, si no se invita a todos los países de la región.

Aunque se desconoce si el diplomático se entrevistó con el mandatario, Ken Salazar salió de la residencia presidencial sin dar declaraciones a la prensa.

“Si se excluye, si no se invita a todos, va a ir una representación del gobierno de México, pero no iría yo, me representaría el canciller Marcelo Ebrard”, dijo el mandatario en su conferencia de prensa sobre la cumbre próxima a celebrarse en junio, en Estados Unidos.

El jefe del Ejecutivo federal dijo que el mensaje que enviaría con su ausencia es el de una protesta “porque no quiero que continúe la misma política en América y quiero, en los hechos, hacer valer la independencia, soberanía y manifestarme por la fraternidad universal”.

Apenas el pasado 8 de abril, después de que la Corte señalará la constitucional de la Ley de la Industria Eléctrica, Salazar acudió también a Palacio Nacional y a su salida afirmó que la unión entre México y Estados Unidos es para siempre.

“Solamente les quiero decir que la unión entre Estados Unidos y México es para siempre, porque estamos integrados en nuestra economía, en los pueblos de Estados Unidos y México, entonces vamos en muy buen camino”, declaró en tono serio.

‘LA LIBERTAD DE PRENSA ESTÁ BAJO ATAQUE’

Ken Salazar condenó el asesinato de dos periodistas en Veracruz, perpetrado el lunes, y que consideró un “ataque contra toda la sociedad mexicana”.

Mediante un par de mensajes en su cuenta de Twitter, el diplomático estadounidense calificó como un acto “cobarde y malvado” el homicidio de Yesenia Mollinedo y Sheila Johana García, directora y camarógrafa, respectivamente, del medio digital El Veraz.

“Fue un ataque contra toda la sociedad mexicana; y la comunidad internacional que valora la democracia, lo repudia”, agregó.

Ante estos asesinatos, con los que suman 11 durante 2022, el embajador Salazar pidió “una respuesta urgente”.

“La #libertaddeprensa está bajo ataque y exige una respuesta urgente para terminar con la crecida de violencia contra periodistas”, escribió el embajador.

De acuerdo con testigos, el ataque a Yesenia Mollinedo y Sheila Johana García ocurrió este lunes mientras ambas periodistas viajaban en un auto compacto.

El ataque, según la información, se efectuó cuando se encontraban en el estacionamiento de una tienda de conveniencia. Por los impactos de bala, Yesenia Mollinedo fue trasladada a un hospital de la localidad, donde finalmente falleció.