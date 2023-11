Apuñalaron a Derek Chauvin, ex policía condenado por muerte de George Floyd

Derek Chauvin, el ex policía de Minneapolis condenado por el asesinato de George Floyd, fue apuñalado el viernes por otro recluso en una prisión federal de Arizona y resultó gravemente herido, informó a The Associated Press una persona familiarizada con el asunto.

El ataque se produjo en la Institución Correccional Federal de Tucson, una prisión de seguridad media. La persona no estaba autorizada a discutir públicamente los detalles del ataque y habló bajo condición de anonimato.

TE PUEDE INTERESAR: Sobrevive mujer, pese a que automóvil la atropella y le aplasta el pecho

La Oficina de Prisiones confirmó que una persona encarcelada fue agredida en la ICF de Tucson alrededor de las 12:30 horas de este viernes 24.

En un comunicado, la agencia dijo que los empleados que respondieron contuvieron el incidente y tomaron “medidas para salvarle la vida” antes de que el recluso, al que no identificó, fuera trasladado a un hospital para recibir más tratamiento y evaluación.