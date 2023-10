‘Aquí están las puertas abiertas’; pese a polémicas, AMLO invita a Marcelo a volver (video)

CDMX.- El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el excanciller Marcelo Ebrard tiene las puertas abiertas para regresar a su gobierno donde desde la Secretaría de Relaciones Exteriores hizo “una labor importantísima”.

Ebrard Casaubón rompió con Morena en medio denuncias por irregularidades en la selección de coordinador de los comités de la defensa de la cuarta transformación, cuyo proceso busca impugnar.

Nuevamente, el mandatario llamó al aspirante presidencial a que considere regresar a las filas del gobierno de la cuarta transformación.

Mientras se resuelve la impugnación, Ebrard recorre el país con su nueva asociación civil “El camino de México”, donde además de promoverla, denuncia las supuestas irregularidades de las que fue víctima.

Hoy, durante su conferencia de prensa, López Obrador fue cuestionado sobre si, así como el exsecretario de Gobernación Adán Augusto López, Ebrard tiene las puertas abiertas de su administración.

“Sí, claro, claro. No, no, no, no, Marcelo hizo una labor importantísima como secretario de Relaciones Exteriores, nos ayudó mucho, igual que Adán”, expresó el Presidente.

Pese a su ruptura con Morena, Marcelo Ebrard se ha expresado bien de López Obrador, a quien ha dicho tenerle mucho cariño y ha asegurado que jamás le haría daño.

“Le tengo un inmenso cariño al presidente López Obrador, he sido su más leal colaborador, jamás le haría yo un daño por razones políticas”, dijo el pasado 11 de septiembre.

Sobre la aspiración de Ebrard de ser candidato presidencial, el tabasqueño expresó que son “son legítimas” y dijo que respeta sus planes, pero que en su gobierno, tanto Ebrard como otros tienen las puertas abiertas.

“Lo que pasa, pues que todos tenemos nuestras aspiraciones y son legítimas; decir, ‘a ver, ya estuve aquí, deseo participar en otra cosa’, pero aquí están las puertas abiertas para muchos de los que están pensando en otros asuntos, otros planes, se respeta eso”, refirió López Obrador.