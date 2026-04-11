Aseguran en el AICM 1.8 millones de cigarros irregulares; valuados en 9.5 millones de pesos

La Semar informó que, mediante labores de inteligencia previa, se detectó el ingreso de la mercancía, la cual presentó inconsistencias en su documentación al momento de ser revisada en la aduana.

CDMX.- Elementos de la Secretaría de Marina (Semar) y de aduanas aseguraron en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) dos cargamentos de cigarros irregulares provenientes de China y Corea, con un total de un millón 848 mil unidades y un valor comercial aproximado de 9.5 millones de pesos.

En un comunicado, la dependencia indicó que los cargamentos ingresaron a territorio nacional a través de rutas aéreas internacionales, utilizando guías específicas de carga asociadas a operaciones comerciales irregulares.

La Secretaría de Marina precisó que, mientras se realizan los procesos de verificación de autenticidad de la marca mediante herramientas especializadas, los cigarros asegurados permanecerán bajo resguardo del Departamento de Centros Tácticos de la Aduana del AICM.

La dependencia señaló que, en caso de confirmarse irregularidades, se procederá a presentar la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General de la República (FGR) para su incautación y destrucción conforme a derecho.

Añadió que este tipo de cargamentos buscan eludir la normativa fiscal y aduanera vigente en el país, por lo que se mantienen acciones de revisión y control en la aduana aeroportuaria.