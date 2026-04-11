Senado pide reforzar prevención de trata infantil y explotación sexual ante Mundial 2026

CDMX.- La Comisión de Gobernación del Senado aprobó un dictamen para exhortar a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, al Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes y a la Fiscalía General de la República (FGR) a fortalecer sus campañas nacionales de prevención, detección y denuncia contra la trata infantil y la explotación sexual de niñas, niños y adolescentes, en el marco del Mundial de Futbol 2026. El acuerdo plantea que las acciones se realicen en coordinación con los gobiernos de Jalisco y Nuevo León, así como con la Ciudad de México, con énfasis en los espacios de mayor convergencia de menores de edad ante la afluencia masiva de visitantes al país por la justa deportiva.

En el dictamen se advierte que la trata infantil y la explotación sexual de menores son riesgos críticos que aumentan durante grandes eventos deportivos como la Copa Mundial, debido al incremento de turistas y a la demanda de servicios sexuales, fenómeno que, señalaron, genera preocupación ante la celebración del torneo en México. Como antecedente, se expuso que en el Mundial de Sudáfrica 2010 se implementó una campaña internacional en Italia, Brasil, Botsuana y Sudáfrica para prevenir la trata de personas durante la celebración de la Copa Mundial.

En la discusión del documento, la senadora Laura Esquivel Torres (PAN) afirmó que el Mundial es un evento de riesgo documentado y sostuvo que en Sudáfrica 2010 los casos de explotación sexual aumentaron 30%; en Brasil 2014, las denuncias de trata y delitos sexuales contra niños se incrementaron 40%; y en Rusia 2018 se rescató a menores víctimas de trata en el contexto del encuentro.

Entre las acciones mencionadas en el dictamen se plantea la detección en aeropuertos de pederastas internacionales y que los hoteles soliciten identificación de menores acompañados de adultos para corroborar parentesco, como medidas de prevención y verificación. La presidenta de la Comisión de Gobernación, Lilia Margarita Valdéz Martínez, se pronunció a favor del dictamen y expresó su preocupación por esta situación que afecta a niñas, niños y adolescentes en el contexto de eventos deportivos de alta convocatoria.

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