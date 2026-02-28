Aumenta cifra de fallecidos tras accidente de avión militar con dinero en El Alto; siguen peritajes

BOLIVIA.- El saldo de fallecidos por el accidente de un avión militar que transportaba billetes recién impresos en Bolivia aumentó este sábado, de acuerdo con el último reporte de autoridades, al confirmarse 22 muertos tras el siniestro ocurrido en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de El Alto, en el área metropolitana de La Paz.

El percance ocurrió el viernes 27 de febrero de 2026, cuando un Hércules C-130 de la Fuerza Aérea Boliviana se salió de pista durante el aterrizaje, terminó en una zona contigua y causó daños a vehículos que circulaban por una vialidad cercana; en un primer balance oficial se hablaba de al menos 15 fallecidos.

Además de la cifra de muertes, las autoridades reportaron decenas de lesionados; los reportes periodísticos indicaron 29 personas heridas, en su mayoría pasajeros de transporte público que se encontraba en el área impactada.

En el lugar se observó la dispersión de billetes, lo que generó aglomeraciones y obligó al despliegue de fuerzas de seguridad para asegurar el perímetro y permitir el trabajo de bomberos y servicios de emergencia.

Autoridades financieras precisaron que el cargamento correspondía a moneda recién impresa que aún no había entrado en circulación y, por esa razón, carecía de valor legal; también informaron de acciones para impedir su recolección y uso.

El caso permanece bajo investigación para determinar las causas del accidente, mientras continúan las tareas de recuperación, la identificación de víctimas y la evaluación de daños materiales en la zona afectada.