Aumenta cifra de fallecidos tras accidente de avión militar con dinero en El Alto; siguen peritajes

+ Seguir en Seguir en Google
Noticias
/ 28 febrero 2026
    Aumenta cifra de fallecidos tras accidente de avión militar con dinero en El Alto; siguen peritajes
    El caso permanece bajo investigación para determinar las causas del accidente. ESPECIAL
AP
por AP

COMPARTIR

TEMAS


Accidentes

Localizaciones


Bolivia

El siniestro en las inmediaciones del aeropuerto de El Alto reactivó el debate por el control del área y la seguridad del cargamento

BOLIVIA.- El saldo de fallecidos por el accidente de un avión militar que transportaba billetes recién impresos en Bolivia aumentó este sábado, de acuerdo con el último reporte de autoridades, al confirmarse 22 muertos tras el siniestro ocurrido en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de El Alto, en el área metropolitana de La Paz.

El percance ocurrió el viernes 27 de febrero de 2026, cuando un Hércules C-130 de la Fuerza Aérea Boliviana se salió de pista durante el aterrizaje, terminó en una zona contigua y causó daños a vehículos que circulaban por una vialidad cercana; en un primer balance oficial se hablaba de al menos 15 fallecidos.

TE PUEDE INTERESAR: Trump confirma la muerte de Jamenei desde su cuenta oficial de X

Además de la cifra de muertes, las autoridades reportaron decenas de lesionados; los reportes periodísticos indicaron 29 personas heridas, en su mayoría pasajeros de transporte público que se encontraba en el área impactada.

En el lugar se observó la dispersión de billetes, lo que generó aglomeraciones y obligó al despliegue de fuerzas de seguridad para asegurar el perímetro y permitir el trabajo de bomberos y servicios de emergencia.

TE PUEDE INTERESAR: Crece temor de una guerra más amplia en Medio Oriente

Autoridades financieras precisaron que el cargamento correspondía a moneda recién impresa que aún no había entrado en circulación y, por esa razón, carecía de valor legal; también informaron de acciones para impedir su recolección y uso.

El caso permanece bajo investigación para determinar las causas del accidente, mientras continúan las tareas de recuperación, la identificación de víctimas y la evaluación de daños materiales en la zona afectada.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Accidentes

Localizaciones


Bolivia

AP

AP

AP (Associated Press) es una agencia de noticias de Estados Unidos fundada en 1846. Es una cooperativa propiedad de sus periódicos, y estaciones de radio y televisión contribuyentes en los Estados Unidos, que tanto aportan historias como utilizan el material escrito por la misma.

La agencia produce contenido multimedia a medios y audiencias en varios idiomas sobre noticias de última hora hasta datos electorales y conflictos internacionales.

Selección de los editores
Arduo trabajo

Arduo trabajo
true

Una reforma electoral deseada solo por el Gobierno
En un documento elaborado en septiembre de 2025 se registra la entrega de fusiles Barrett, AK-47, AR-15 y granadas, que el cártel de El Mencho daba a sus sicarios en las zonas de control.

Lleva CJNG control mensual de su arsenal y municiones que entrega a sus sicarios
Se revelaron cartas presuntamente atribuidas un sacerdote elas que solicita clemencia a los jueces que llevaban los casos de Rubén Oseguera González y Jessica Johana Oseguera Cervantes en Estados Unidos.

Revelan cartas religiosas desde Jalisco donde abogan por hijos de ‘El Mencho’ en EU
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al celebrar este viernes 27 de febrero el cambio de denominación al Golfo de México durante un acto en Corpus Christi, Texas.

Trump celebra denominación del ‘Golfo de América’: ‘No diría que México está encantado, pero aceptaron’
El programa continúa siendo una herramienta clave para apoyar a mujeres en situación vulnerable.

Mujeres con Bienestar: anuncian nuevo requisito previo al próximo pago
Javier “Chicharito” Hernández volvió a encender la conversación al revelar cuáles fueron los equipos donde se sintió más cómodo en su carrera, dejando fuera a Chivas pese a sus títulos y debut profesional.

¿Y las Chivas?... Chicharito las descarta como uno de sus clubes preferidos
Objetivo. Ejecutivos de Paramount han sostenido que fusionarse con Warner le permitirá competir con rivales más grandes, particularmente en el ámbito del streaming, y ofrecer bibliotecas de contenido más amplias a sus clientes.

¿El fin de Hollywood? ¿Qué significa para el cine que Warner Bros. sea propiedad de Paramount?