Autobuses inteligentes que ‘piensan y aprenden’: Karsan muestra el futuro en CES

Noticias
/ 9 enero 2026
    Autobuses inteligentes que ‘piensan y aprenden’: Karsan muestra el futuro en CES
    Karsan ha acumulado experiencia internacional con proyectos de transporte autónomo que suman miles de kilómetros operados con pasajeros. /FOTO: ESPECIAL

En su primera participación en la feria tecnológica más importante del mundo, la firma turca exhibió su estrategia de movilidad inteligente

LAS VEGAS, NEVADA.- La empresa turca Karsan debutó en el Consumer Electronics Show, celebrado en Las Vegas, con la presentación de su visión de movilidad autónoma e inteligente, denominada Karsan AI (Autonomous Intelligence), enfocada en transportar al transporte público urbano hacia tecnologías de última generación.

En su primera participación en este evento global, Karsan exhibió que el futuro de la movilidad no es solo eléctrico, sino también inteligente, con sistemas que pueden percibir el entorno, tomar decisiones instantáneas y aprender de forma continua, integrando así la inteligencia artificial como un componente esencial de sus soluciones de transporte.

TE PUEDE INTERESAR: CES 2026: conoce las novedades de Lego, Hisense, Samsung y TCL

El CEO de la compañía, Okan Baş, destacó que Karsan AI representa un paso adelante en su trayectoria hacia la “Evolución Eléctrica”, con el objetivo de diseñar soluciones de transporte autónomas que no solo ofrezcan cero emisiones, sino también operación inteligente en las ciudades del futuro.

El evento también fue escenario para presentar el Autonomous e-JEST, un minibús autónomo que ya recibió pedidos en Norteamérica, adaptado a partir del desarrollo del e-ATAK en Europa, y parte de la expansión de Karsan en mercados globales.

Karsan ha acumulado experiencia internacional con proyectos de transporte autónomo que suman miles de kilómetros operados con pasajeros y ha utilizado plataformas como CES para posicionar su enfoque tecnológico , respaldado por alianzas estratégicas en inteligencia artificial y movilidad conectada. Con información de Agencias

