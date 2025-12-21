Bala perdida en tianguis de Escobedo mata a mujer dentro de su casa

Noticias
/ 21 diciembre 2025
    Bala perdida en tianguis de Escobedo mata a mujer dentro de su casa
    Policías municipales, paramédicos de Cruz Roja y rescatistas confirmaron la muerte de una mujer al interior de un domicilio. /FOTO: ESPECIAL
Carlos M.M.
por Carlos M.M.

El ataque ocurrió en un mercado sobre ruedas en la colonia Felipe Carrillo y derivó en movilización de cuerpos de emergencia

ESCOBEDO, NL.- Una mujer murió dentro de su domicilio tras ser alcanzada por una bala durante una balacera registrada la tarde de este domingo en un tianguis de la colonia Felipe Carrillo, en el municipio de Escobedo, Nuevo León, informaron autoridades locales.

El incidente armado en el mercado sobre ruedas también dejó tres personas heridas, entre ellas un hombre, una mujer y una menor de edad, quienes fueron trasladados por paramédicos de la Cruz Roja a hospitales cercanos para recibir atención especializada.

TE PUEDE INTERESAR: Operativo de la Semar deja cuatro detenidos y decomisos en Sonora

Elementos de la policía municipal y cuerpos de emergencia confirmaron que la mujer falleció dentro de su domicilio tras resultar impactada por una bala disparada durante el intercambio de disparos en el tianguis.

La Fiscalía del estado y policías ministeriales acudieron al lugar para iniciar las diligencias correspondientes y determinar la mecánica del ataque, así como la identidad de las víctimas y probables responsables.

Hasta el momento no se han dado a conocer detenciones relacionadas con los hechos ni un móvil oficial del ataque, que ha generado preocupación entre los residentes de la zona. Con información de Excélsior

Carlos M.M.

Carlos M.M.

Carlos Eduardo Martínez Mirón (1992), editor y escritor con experiencia en diversos medios informativos, colaborando en las secciones de negocios, tecnología, internacional, entre otros. Ha trabajado como corrector y coeditor en proyectos editoriales tanto científicos como culturales, además de publicar obra propia y colaborar como ghost writter en títulos a nivel nacional.

