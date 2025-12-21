Operativo de la Semar deja cuatro detenidos y decomisos en Sonora

CDMX.- Elementos de la Secretaría de Marina (Semar) detuvieron a cuatro presuntos infractores de la ley y aseguraron diverso material ilícito durante un operativo realizado en el municipio de Cajeme, Sonora.

De acuerdo con la dependencia, los hechos ocurrieron durante recorridos de disuasión y vigilancia, como parte de las acciones de seguridad implementadas en la región.

Durante el operativo, los efectivos navales aseguraron un arma larga, tres armas cortas, 147 cartuchos útiles y cinco cargadores de distintos calibres.

Asimismo, se decomisaron dos bolsas con aproximadamente 48 gramos cada una y 31 envoltorios que contenían una sustancia con características similares a la metanfetamina, además de 20 envoltorios de mariguana.

En el lugar también fueron aseguradas dos motocicletas, así como equipo táctico y de comunicación, presuntamente utilizados para actividades ilícitas.

Los detenidos y los objetos asegurados fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para la integración de la carpeta de investigación correspondiente.

En la acción participaron elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal, la Secretaría de Seguridad Pública Estatal y la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, en coordinación con la Marina.

La Semar reiteró su compromiso de combatir las actividades ilícitas de la delincuencia organizada y de continuar trabajando de manera conjunta con fuerzas federales, estatales y municipales para fortalecer la seguridad y la justicia en el país. Con información de El Universal