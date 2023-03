Bertha María Alcalde niega ser militante de Morena y promete ser imparcial si llega al INE

Pese a tener más de cuatro años trabajando para el gobierno de la autollamada “Cuarta Transformación” (4T), Bertha María Alcalde Luján, una de las 92 aspirantes finalistas para llegar al Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), negó este sábado ser militante de Morena.

Al salir de su entrevista con el Comité Técnico Evaluador (CTE) en la Cámara de Diputados, la hermana de la secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), Luisa María Alcalde Luján, e hija de la ex dirigente de Morena, Bertha Luján, aseguró que no pertenece a ningún partido político, y que, en caso de ser elegida como consejera electoral, sería imparcial, contrario a lo que han advertido opositores y analistas.

“Yo nunca he militado realmente activamente en ningún partido político. Estoy convencida de la importancia en la imparcialidad de un árbitro electoral. Sé que si un árbitro no es imparcial, eso debilita al Estado, y yo, honestamente, nunca, y eso lo decía en el Comité, jugaría un papel en la historia de esa forma”.

“Es muy importante que distingamos muchas veces entre la familia y entre la trayectoria, yo tengo mi propia trayectoria profesional, académica, yo nunca he militado activamente en ningún partido político y creo que lo importante es ver ¿Qué tú has demostrado? ¿Cómo te has desempeñado? En cargos, en general lo que has trabajado, y yo he trabajado no solo con esta administración”, enfatizó.

Bertha, actualmente es responsable jurídica de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris).

Años antes trabajó en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana federal (SSPC), primero como abogada general y luego como jefa de oficina. Después como delegada de programas federales en Chihuahua, donde, entre otras cosas, coordinó la estrategia de vacunación en la entidad.

Cabe mencionar que en el examen aplicado a las y los aspirantes, Alcalde Luján tuvo una de las calificaciones más altas, obteniendo 74 aciertos de 80 preguntas.

Otros nombres afines a la 4T que pasaron a la cuarta etapa, tras aprobar el examen, el análisis de sus curriculum viate y ahora serán entrevistados para exponer los motivos en el ensayo que presentaron, son:

- Netzaí Sandoval Ballesteros, hermano de Irma Eréndira Sandoval, ex secretaria de la Función Pública. Trabajó para el Instituto de la Defensoría Pública (IDP).

- Diana Talavera, cuyo cuñado es John Ackerman, esposo de Eréndira Sandoval. En 2019 compitió por la vacante, pero fue descartada.

- Maday Merino, expresidenta del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) de Tabasco, señalada por opositores de ser cercana a Adán Augusto López, secretario de Gobernación (Segob) y “corcholata” del presidente Andrés Manuel López Obrador para las elecciones de 2024.