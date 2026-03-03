Brugada impulsa plan para hacer a CDMX ‘la ciudad más animalista’ con clínicas, parques y albergue

CDMX.- La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, informó que su administración fortalecerá la política de bienestar animal y detalló 10 ejes de acción con los que busca “hacer de la Ciudad de México la ciudad más animalista”.

Entre las medidas del Plan de Bienestar Animal, anunciado en junio de 2025, se contempla la construcción de cien clínicas públicas gratuitas, 200 parques para perros, un albergue con capacidad para 500 animales rescatados y la ampliación de servicios veterinarios, además de otras acciones.

Durante el arranque de la Mega Jornada de Esterilización Canina y Felina, Brugada afirmó: “Quiero que la Ciudad de México sea la ciudad con más bienestar animal de todo el país y eso significa no solo una responsabilidad mía, sino también de ustedes, de la población”. En ese marco, señaló que en 2026 se brindarán 450 mil servicios de salud, entre ellos 150 mil esterilizaciones a lo largo del año.

Como antecedente de estas acciones, recordó que en 2025 se realizaron más de 65 mil intervenciones gratuitas en las 16 jurisdicciones sanitarias.

Sobre infraestructura, indicó que actualmente opera un hospital veterinario en Iztapalapa y adelantó que el próximo año se edificará un segundo para ampliar la cobertura. Añadió que se construirán cien clínicas veterinarias con servicios gratuitos: 14 ya están en construcción y otras 16 están programadas para este año, con lo que en 2026 se alcanzarán 30 espacios.

En cuanto a espacios públicos y rescate, refirió que otro eje del plan es construir 200 parques para perros en toda la ciudad, con el inicio de obras de 40 este año, y que está por comenzar la construcción de un albergue para 500 animales. Sobre este último, declaró: “Ya conocí el proyecto y me encantó... va a ser la Utopía animalista”.

La mandataria también mencionó la creación de un fondo de apoyo económico para albergues que atienden animales en riesgo y abandono, y cerró con un llamado al cuidado responsable, que incluye vacunación, esterilización y evitar el abandono. El anuncio se realizó en el Bosque de Tláhuac, donde acudieron vecinos con perros y gatos para participar en la jornada. Con información de Excélsior