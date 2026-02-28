Bruselas busca vías para sortear el veto de Hungría al préstamo de 90 mil millones a Ucrania

BÉLGICA.- La Unión Europea busca una salida jurídica para sortear el veto de Hungría al préstamo de 90 mil millones destinado a Ucrania, en momentos en que Bruselas sostiene que ese financiamiento es necesario para evitar un deterioro severo de las finanzas ucranianas.

Técnicos comunitarios revisan fórmulas dentro de los tratados europeos para obligar al primer ministro húngaro, Viktor Orbán, a respetar el compromiso alcanzado en la cumbre de líderes de diciembre, cuando aceptó el préstamo mediante un esquema de cooperación reforzada que eximía del pago de intereses a Hungría, Eslovaquia y la República Checa.

El presidente del Consejo Europeo, António Costa, advirtió que existen instrumentos para impedir que un Estado miembro utilice el bloqueo como mecanismo de presión y llamó a la Comisión Europea a emplear “todas las herramientas” previstas en los tratados.

Orbán mantiene como argumento que ataques rusos dañaron parte del oleoducto Druzhba, que transporta petróleo ruso hacia Hungría y Eslovaquia a través de Ucrania. El gobierno húngaro y el primer ministro eslovaco, Robert Fico, acusan a Kyiv de retrasar las reparaciones, una versión que Ucrania ha rechazado.

Budapest y Bratislava han advertido que impedirán nuevas ayudas europeas hasta que se resuelva el tema del oleoducto, lo que también impactaría en la adopción del vigésimo paquete de sanciones que se discute en la Unión, con medidas ligadas al uso de servicios marítimos europeos por petroleros rusos.

En este contexto, Orbán envió una carta a Costa con un tono más conciliador y propuso una misión con emisarios húngaros y eslovacos para revisar el caso del Druzhba y esclarecer lo ocurrido. En el documento, reconoció las “dificultades políticas” derivadas del retraso en la implementación de conclusiones del Consejo Europeo.

La Comisión Europea saludó la disposición de Hungría a aceptar los resultados de esa revisión como un primer paso, aunque no se ha definido si la misión se realizará ni su formato. Fico, además, sostuvo una llamada con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, y pidió que la Comisión participe; el mandatario le respondió con una invitación a visitar el país. Con información de Agencias